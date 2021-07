Randers spolerer træner-debut

Randers FC kom godt fra land i den nye superligasæson, da holdet søndag vandt med 2-0 på udebane mod Vejle Boldklub i første runde.

Gennem kampen havde Vejle svært ved at komme frem til de afgørende chancer, og hjemmeholdet kæmpede med at få sat et aftryk på kampen.

Randers viste derimod skarphed foran målet og var effektiv i omstillingsspillet, hvor Vejle-defensiven flere gange måtte arbejde for at holde Randers fra fadet.

Især Randers' angrebsduo bestående af Marvin Egho og Alhaji Kamara var i hopla, og makkerparret kunne notere sig for en scoring hver i sejren.

Med 0-2-nederlaget fik Vejles nye cheftræner, Carit Falch, en skidt start i spidsen for vejlenserne, mens de forsvarende pokalvindere fra Randers fortsatte de gode takter fra sidste sæson.

Randers FC slog Vejle Boldklub i sæsonens første kamp. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kampens start bar præg af, at begge hold lige skulle finde fodfæste i opgøret.

Randers satte sig dog langsomt på spillet, og midtvejs i første halvleg fik gæsterne gang i målscoringen.

Efter 26 minutter bragte Randers sig på 1-0, da den østrigske angriber, Marvin Egho, fik foden på et fladt indlæg.

Bare seks minutter senere var Randers atter på pletten, og denne gang var det Alhaji Kamara, der kunne notere sig for scoringen til 2-0.

Efter Randers' andet mål dalede kampens tempo, og holdene gik til pause uden yderligere scoringer.

I anden halvleg skruede Vejle op for tempoet, men ligesom i første halvleg manglede hjemmeholdet skarpheden foran målet

Selv om Vejle var mest på bolden, skabte Randers alligevel de største chancer. Især Alhaji Kamara var tæt på at gøre det til 3-0.