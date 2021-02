Randers-træner kigger stadig på tabellen med ro i maven

Randers FC fik søndag kun et enkelt point på hjemmebane mod FC Nordsjælland. Selv om den kronjyske klub nu er uden sejr i tre ligakampe på stribe, har holdet ikke mistet selvtilliden.

Det mener i hvert fald cheftræner Thomas Thomasberg.

- Jeg frygter ikke gummiben. Der kommer nogle svære kampe, men jeg har endnu til gode at se et hold, vi ikke har en chance imod. Vi skal se top-6 som noget, vi skal opnå - og ikke som noget, vi kan risikere at miste, siger han.

Derfor har han også stadig ro i maven, når han kigger på tabellen og kampen for en plads i top-6. Det er på trods af, at det aldrig tidligere er lykkedes holdet af komme i mesterskabsspillet.

- Det vil være en kæmpe bedrift for Randers at ende i top-6 og spille med om medaljer, når man ser på de andre klubbers økonomiske forudsætninger, siger Thomasberg.

- Jeg har en god følelse, når jeg kigger på vores forspring i tabellen. Vi skal være mindre bange for at miste point, og derfor var det fedt at se, at vi jagtede sejren til sidst mod FCN.

Kronjyderne ligger nummer fem og har et hul på seks point ned til OB på syvendepladsen.

Anfører Erik Marxen erkender dog, at holdet har mistet noget af det momentum, man havde tidligere.

- Der er altid fare for, at formen er nedadgående. Vi mangler nogle af de marginaler, vi havde i slutningen af efteråret, siger Marxen.

Før de tre seneste ligakampe uden sejr havde Randers vundet seks kampe i streg, og Marxen fortæller, at selvtilliden fra de seks kampe stadig er til stede i truppen.

Derudover føler han sig sikker på, at det lyseblåklædte mandskab stadig befinder sig i top-6, når der er spillet 22 runder. Og det vil ifølge Marxen have kæmpe betydning.

- Der er selvfølgelig noget økonomi i at ende i top-6, der er flere tv-seere, spillernes værdi stiger, og så er det bare sjovere, siger han.

Strukturændringen i Superligaen med et mesterskabsspil som afslutning blev indført i 2016.