Ærgerlig Randers-boss: 'Får aldrig straffe i Parken'

Thomas Thomasberg så et straffespark, da Joronen nedlagde Egho i starten af 2. halvleg, men dommeren dømte målspark. Kort efter gik det helt galt for Randers FC mod FCK i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): I en lille time var Randers FC godt med i Parken, og kronjyderne var tæt på en udligning.

Umiddelbart inden nedsmeltningen lignede det et straffespark, da Jesse Joronen ramte Marvin Egho, men Jørgen Daugbjerg Burchardt dømte målspark.

- Jeg synes, at der var straffespark. Målmanden rammer ikke bolden, og der er kontakt.

- Men jeg har ikke fået straffespark i Parken - ud over når vi har været i straffesparkskonkurrence, sagde Randers-træner Thomas Thomasberg efter kampen, der endte med et for stort nederlag til gæsterne.

- De var rystede det første kvarter af 2. halvleg, og vi lå til at score. Jeg er træt af, at når først vi tager lidt vand ind i båden, så ligner det en, der er på vej til at synke.

- Det er træls, at en kamp, som overhovedet ikke skal ende 4-0, gør det, sagde Randers-træneren.

Ståle Solbakken har tidligere været i verbal clinch med sin tidligere holdkammerat fra AaB, men undgik behændigt det i Parken.

- Jeg tør ikke sige noget om Thomasberg, for så kommer der en Facebook-opdatering, så jeg siger, at han har ret.

- Men vi bliver vel også snydt for et straffespark på Zeca i 1. halvleg..., lød det med et grin fra FCK-manageren.

