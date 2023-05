Afviser: Er ikke gået på ferie

Det startede så godt. Otte point efter fire kampe fortalte alt om, at Randers var kandidater til bronzen.

Men højt at flyve, dybt at falde.

For det har været en lang nedtur for Randers, der med 1-3 mod FC Nordsjælland nu har tabt de seneste fire kampe.

Nu skal Randers kæmpe for at holde Brøndby bag sig, så holdet sikrer femtepladsen.

- Vi er på ingen måder gået på ferie. Vi har respekt for Superligaen, hvor der stadig står meget på spil for de to mandskaber, vi mangler at møde (AGF og FC København), siger Rasmus Bertelsen.

Rasmus Bertelsen har kunne se sit hold tabe de seneste fire kampe fra sidelinjen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi har mange skader og stiller med et meget ungt mandskab mod FC Nordsjælland. Derfor var vores udgangspunkt lidt defensivt, erkender Randers-træneren.

Han kalder overordnet sæsonen for en stor succes, fordi det lykkes klubben at slutte i top-6 feltet.

- Det er isoleret set en flot bedrift for en klub som Randers. Nu har det stor betydning at holde Brøndby bag os, så vi kan få flere tv-penge, fastslår han.

Brøndby og Randers ligger i skrivende stund a point på femte og sjettepladsen.