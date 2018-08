AGF snydt for straffe i østjysk derby

Jens Stage blev snydt for et straffespark i det imødesete lokalopgør mod Randers, men ellers leverede de to mandskaber en yderst udramatisk indsats

RANDERS (Ekstra Bladet): Blev Jens Stage trukket omkuld i feltet og snydt for et straffe, eller fik han sig viklet ind i en Randers-forsvarer i kampens hede? Det var det ‘dramatiske’ højdepunkt i det østjyske lokalopgør mellem Randers og AGF.

Selv om det første nok var tilfældet, så er det sigende for, hvor lidt der egentlig skete i det hypede ‘brag’ mellem to hold, der ellers plejer at give et godt lokalbrag, men de to østjyske kombattanter havde desværre valgt denne søndag til at diske op med det slappeste lokalopgør i mands minde.

Særligt gæsterne fra Aarhus manglede saft, kraft og kvalitet i indsatsen. I første halvleg lignede det på ingen måde et David Nielsen-hold i et lokalopgør med point på spil.

Når man kiggede rundt på tilskuerpladserne, og det var der rigtig god tid til denne søndag aften, så kunne ens øje ikke undgå at fange AGF-trekløveret på direktionsgangen, Lars Fournais, Jacob Nielsen og Peter ‘PC’ Christiansen i en heftig hviskeklub.

De magtfulde AGF’ere MÅ have diskuteret, hvilken angriber man skal begunstige holdet med, inden transfervinduet smækker i om godt og vel et par uger. Mustapha Bundu er ikke løsningen som spidsangriber, og i dag bænkede Kasper Junker ligner heller ikke en herre med 15 mål i støvlerne pr. sæson.

Randers har valgt at satse sparepengene på, at norske Benjamin Stokke og det hjemvendte talent Emil Riis Jakobsen kan sparke kronjyderne op i tabellen.Heller ikke hjemmeholdets angrebsduo løftede sig ikke nævneværdigt fra resten af den grå, østjyske masse, der gik i et med det tilbagevendte danske sommervejr.

Kampens foreløbige højdepunkt kom i pausen, da en god kollega overrakte en kop varm kaffe i sync med at Randers-tilskuerne fyrede et par halvfesne konfetti’kanoner’ af. For nu at være fair, så var stemningen på lægterne det suverænt mest opløftende fra første akt, og særligt AGF-fansene havde smurt sangstemmer til UG.

Der kom heldigvis bare lidt mere tjubang i den på grønsværen i anden halvleg. Andet havde også været fysik umuligt. I hvert fald lignede det, at Jens Stage havde en sag, da han efter en times tid kraftigt påpegede over for dommer Jørgen Burchardt, at han blev flået omkuld i feltet. Lige lidt hjalp protesterne dog.

Randers var det mindst ringe mandskab i lokalopgøret, men selv om værterne vandt skudstatistikken, så var det sjældent, det blev rigtig farligt, når bolden nærmede sig Aleksandar Jovanovic’ mål.

Derfor sad man efter 92 minutter, da Jørgen Burchardt blæste i fløjten for sidste gang, med en underlig fornemmelse efter et såkaldt lokalbrag. Nemlig en lettelse over, at man ikke skulle trækkes igennem yderligere sekunders pinsel…

Se også: Brøndby nedlagt i forrygende derby: Fire super-mål i FCK-show

Se også: Flere stjerner floppede i Parken: Han blev kongen af København