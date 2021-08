Alt er åbent: Bobler af optimisme

Randers FC ser selvbevidst frem mod returopgøret mod Galatasaray og tror fuldt ud på muligheden for avancement til Europa League, selv om 1-1 på hjemmebane ikke er optimalt.

- Der kommer fire-fem chancer dernede, er jeg helt sikker på, sagde cheftræner Thomas Thomasberg på pressemødet efter slutfløjtet.

Han kunne se tilbage på et første møde med Galatasaray, hvor Randers FC skabte masser af gode chancer.

Vito Hammershøy-Mistrati havde en stribe gode muligheder, som han normalt veksler til mål i Superligaen.

- Selvfølgelig skulle han have scoret et enkelt eller to. Marvin Egho skulle også have lavet en.

- Jeg sagde allerede i pausen, at jeg kommer ikke til at bebrejde dem for at brænde chancer for det vigtigste er at være der.

- Det antal chancer vi skaber i dag var vi ikke skarpe nok på, så havde vi scoret tre, konstaterede Thomas Thomasberg.

Vito Hammershøy-Mistrati havde chancerne til at blive helten for Randers FC, men han svigtede. Foto: René Schütze

Han roste sit hold for de første 70 minutter mod det tyrkiske storhold.

- Jeg er en smule skuffet over resultatet. Jeg synes, at vi leverede mere end til uafgjort.

- Vi vidste, at vi kunne stjæle nogle bolde og give dem problemer. Sådan blev det også.

- Jeg var glad for de første 70 minutter. Måske er det et udslag af udskiftningerne hos Galatasaray, fordi det ændrede billedet lidt. Måske blev vi lidt trætte. Jeg tror det var lidt en kombination, sagde Thomas Thomasberg.

Randers FC havde ryggen mod muren de sidste 20 minutter. Foto: Henning Bagger/ritzau Scanpix

Galatasaray-træner Fatih Terim kunne sende Ryan Babel, Arda Turan, Sofiane Feghouli og Radamel Falcao ind fra bænken.

At påstå Jakob Ankersen, Tosin Kehinde eller Bundgaard-brødrene var på samme niveau vil være at strække den.

Og det ændrede kampen.

- Jeg har siddet og set et par andre danske hold, hvor der har stået uafgjort til sidst uden det lykkes at holde hele vejen. Det er rart, at vi kommer afsted med uafgjort her som kampen udvikler sig, sagde Thomas Thomasberg.

