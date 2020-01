Assistkonge i overraskende byttehandel

Esbjerg tager afsked med en af de spillere, der har stor andel i, at de kunne hænge bronzemedaljerne om halsen i sommer.

Vestjydernes assistkonge i successæsonen, Jesper Lauridsen, er lige nu til lægetjek hos Randers FC, og dermed er det kun et spørgsmål om tid, før kronjyderne kan sætte navn på sin nye venstreforsvarer.

Esbjerg har en længerevarende aftale med Jesper Lauridsen, der løber tre år endnu, men det nedrykningstruede mandskab slipper sin mand gratis, da Randers FC sender en spiller den anden vej.

Kevin Conboy tager turen til Esbjerg, og dermed vender han hjem til klubben, hvor han fik sin opvækst. Conboys lægetjek på vestkysten blev indledt lige efter middag.

Dermed er klubbyttet så tæt på, at det kun er skadeskomplikationer, der kan forpurre overgangen, som bold.dk omtalte tidligere på dagen.

Kevin Conboy får dermed opfyldt et længe næret ønske om at vende hjem til vestkysten. Randers-backen er allerede for et stykke tid siden flyttet til Esbjerg. Vestjyderne søger med tilgangen af Conboy at få noget mere lederskab ind på holdet.

Jesper Lauridsens aftale med Randers FC løber til sommeren 2023.

Se også: Skidt nyt for Esbjerg i nedrykningskampen

Se også: Kan du kende ham: Seksdobbelt Superliga-vinder sælger nytårskrudt