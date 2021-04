Bevidst gult kort for at drikke øl med ven

Randers-anfører Erik Marxen skal med sit hverv i klubben gå forrest som det gode eksempel for sine holdkammerater. Dog kan han se tilbage på en karriere, hvor han nogle gange har taget lidt alternative valg.

Det kom han frem med i mandagens Offside-program på TV3 Sport.

Her blev der blandt andet fortalt om, at han var taget på ferie til Thailand, lige da opstarten blev skudt i gang, da han spillede i Vejle. Endvidere åbnede han også op for, at han i sin Horsens-tid bevidst gik efter at få et gult kort, så han kunne komme i karantæne samtidig med backen Søren Jensen.

- Vi var indenfor grænsen for at få en karantæne-dag, og så aftalte vi, at vi skulle tage en fri-weekend i den næste weekend for os begge to. Så skulle vi lige være sikre på, at den ene af os ikke dummede sig, så den ene havde i den weekend og den anden i den næste. Så kunne man jo ikke få lidt øl fredag aften, siger han og fortsætter:

- Urutineret som jeg var dengang, så får jeg hevet en omkuld i en kontra efter et kvarter eller 20 minutter. I hvert fald i første halvleg. Søren har lidt mere is i maven og venter til anden halvleg, og så slap vi får en tur til Hvidovre ugen efter, lyder det med et skævt smil fra Marxen.

Det er desuden en oplevelse, som vært Mads Laudrup kunne genkende fra sig selv, da han spillede i Helsingør.

