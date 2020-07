Bittert farvel til superligaens ældste

Så bittert, så bittert.

Superligaens ældste, den 38-årige Johnny Thomsen, måtte forlade banen allerede efter 23 minutter, men han kunne som trøstepræmie se Randers vinde den første af de to play off-semifinaler mod OB med 2-1 på mål af Al-Hadji Kamara og Emil Riis Jakobsen.

Der var mere trøst til Johnny Thomsen, der blev udnævnt til kampens spiller.

Det var med garanti ikke den afsked, som højre backen havde ønsket sig efter 335 kampe for SønderjyskE, FCK og Randers samt over 500.000 kilometer på landevejen, da han bortset fra nogle måneder på Frederiksberg i FCK-tiden altid har boet i Skærbæk ved Fredericia.

Skaden opstod efter en typisk Johnny Thomsen aktion op langs sidelinjen.

Efterfølgende tog han sig til lysken og prøvede, som den kriger han er, at løbe skaden væk, men måtte opgive.

Da Johnny Thomsen forlod banen, glemte størstedelen af tilskuerne alt om corona-restriktioner og gav ham fortjent stående applaus som tak for otte år i Randers-trøjen.

Både før kampen og i pausen kredsede et sportsfly over stadion i Randers med et bander med teksten: Der er kun en Johnny Thomsen (Foto: Bo Amstrup, Ritzau/Scanpix)

Det lå bogstaveligt i luften, at det uanset dagens resultat kunne blive Johnny Thomsens sidste optræden.

Både før kampen og i pausen kredsede et lille sportsfly over stadion med et bander med teksten:

- Der er kun en Johnny Thomsen.

Fansene på nordtribunen havde hængt et lignende banner op, så der var dækket op til den 38-årige back.

Mens Johnny Thomsen prøvede at komme til hægterne, scorede en af OB's nye unge, den 20 år yngre Max Fenger, kampens første mål.

Den rappe Moses Opondo drønede igennem hjemmeholdets forsvar og lagde fra baglinjen bolden ind foran mål, hvor Max Fenger kunne score sit første superligamål.

Som det var tilfældet i Vendsyssel er sierra leoneaneren Al-Hadji Kamaras spidskompetence hovedstød, og det beviste han, da han midt i 2. halvleg headede et hjørnespark fra Vito Mistrati i nettet til 1-1.

Efter nogle målløse kampe slog hjemmeholdets topscorer Emil Riis Jakobsen, da han dukkede op ved bagerste stolpe og sendte bolden i nettet til 2-1.

Før kampen havde OB-målmand Oliver Christensen ellers meldt ud, at Randers ikke kunne score på ham, men han blev klogere.

Efter Randers-udligningen troede fynboerne længe, at den indskiftede Issam Jebali havde bragt OB foran 2-1, men målet blev under jubelseancen pludseligt annulleret, da linjevogteren efter lang betænkningstid hævede flaget.

Det fik dommer Jens Maae til at annullere målet og OB's sportschef Michael Hemmingsen op af sædet for at give sin mening til kende.

Med sejren har Randers bragt sig i en fordelagtig position før returkampen på søndag i Odense, hvor der spilles om, hvem der skal møde Horsens i Europa play off-finalen.