Boost til Randers: Profiler er coronafri

Thomas Thomasberg har flere valgmuligheder fra sin spillertrup, når han skal forsøge at vinde den første gruppekamp torsdag aften mod CFR Cluj.

For både Vito Hammershøy-Mistrati og Tosin Kehinde var tirsdag tilbage på træningsbanen, efter fraværet i søndagens kamp mod Vejle, hvor de sad ude med corona.

Tosin Kehinde har også været ramt af corona, men han er nu tilbage på træningsbanen sammen med Vito Hammershøy-Mistrati. Foto: Jens Dresling.

- Om jeg kommer i spil til torsdagens kamp, er endnu ikke afgjort. Jeg håber i hvert fald at være klar til søndagens kamp i Brøndby, siger Vito Hammershøy-Mistrati til Ekstra Bladet.

Han følte sig halvsløj sidste mandag, blev testet og fik konstateret corona, selv om han er fuldt vaccineret.

- Jeg var præget af corona de første dage, men jeg har ikke haft symptomer i flere dage. Derfor er jeg nu tilbage på træningsbanen.

- Men det er klart, at jeg skal i gang igen efter mere end én uge, hvor jeg slet ikke har rørt mig, forklarer Vito Hammershøy-Mistrati.

Vito Hammershøy-Mistrati er klar igen efter at være coronaramt siden sidste mandag. Han håber at komme i spil til torsdagens kamp mod Cluj. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Han er glad for at slippe for de gamle regler, der var gældende så sent som i august, hvor corona-smitte automatisk betød to ugers fravær fra fodboldbanen. UEFA har ikke særskilte regler i dag for spillere, der har været coronaramte. De følger reglerne for de enkelte lande.

Randers har spillet de fire første kampe uafgjort. De jagter andenpladsen i gruppe D, hvor AZ Alkmaar har sat sig solidt på førstepladsen. Udover hjemmekampen mod bundproppen CFR Cluj mangler kronjyderne en udekamp mod AZ Alkmaar.

Hollænderne kan sikre sig gruppesejren inden sidste spillerunde, hvis de vinder over Jablonec torsdag.