Bossen erkender: Helt ude af bronzekampen

Rasmus Bertelsen erkender, at Randers nu skal kæmpe for at holde Brøndby bag sig i tabellen

To nederlag i træk og seks mål lukket ind betyder et farvel til bronzen.

Det er i hvert fald konklusionen fra Randers-cheftræner Rasmus Bertelsen oven på 1-3 nederlaget til Brøndby.

- Vi er ude af den bronzekamp, det er for langt væk for os nu med fire kampe tilbage. Viborg og AGF er også to meget stærke mandskaber.

Rasmus Bertelsen er skuffet over Randers har lukket seks mål ind de to seneste kampe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Vi skulle have vundet mod Brøndby, hvis vi ville blive i bronzekampen, erkender Rasmus Bertelsen, der mener, at det nu handler om at holde Brøndby bag sig.

- Vi smider os selvfølgelig ikke ned. Nu skal vi se, hvad vi kan skrabe sammen i de sidste fire kampe, erkender han.

Randers var bagud 0-3 ned pausen, efter holdet havde forsvaret sig skidt mod Brøndby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Det bekymrer Randers-træneren, at holdet defensivt ikke har set godt ud med to 1-3 nederlag i de to seneste kampe.

- Det bekymrer mig vi har lukket seks mål ind, fordi vi tillader alt for store chancer, siger Rasmus Bertelsen.

Randers havde bolden mest, men Brøndby var mest effektive på dagen.

- Brøndby var kyniske og har marginalerne. Men vi må også se på vores egen indsats. Vi skal forhindre, at det står 3-0 ved pausen, pointerer han.