Chokeret over præstation: - Mit job at være bekymret

Fra top 6 til en kamp for overlevelse.

Det ligner sæsonen for kronjyderne fra Randers i denne sæson.

Det har været slingrekurs med mange store udfald i sæsonens første syv kampe. Der har i hvert fald ikke været indikationer på, at kronjyderne skal gentage kunststykket og spille sig ind i medaljespillet.

Rasmus Bertelsen var meget sammenbidt efter kronjydernes svage første halvleg mod Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

1-3-nederlaget til Brøndby fik alvoren frem hos cheftræner Rasmus Bertelsen.

For det, han så før pausen, var alarmerende.

- Når du inkasserer to mål på dødbolde, holder det ikke. Vi skal være stærke på dødbolde.

- Jeg var chokeret over vores energimæssige bundniveau. Derfor var jeg rasende i pausen, fordi vi er bedre end det, vi viste i første halvleg.

- Det blev på den måde en kærlig appel til spillerne om at vise mere i anden halvleg, siger Rasmus Bertelsen, der var langt mere tilfreds med udtrykket efter pausen, hvor tingene dog var afgjort, og Randers fik langt mere spil.

Brøndby var totalt overlegen mod Randers, hvor de scorede tre gange før pausen. Randers er nu tredjesidst og ligner et hold, der skal slås for overlevelse. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Han erkender, at starten på sæsonen slet ikke har været som forventet.

- Mit job er at være bekymret. Jeg kigger ikke så meget på tabellen nu. Jeg har større fokus på, at vi skal præstere bedre.

- Vi kan godt matche Brøndby, når vi rammer vores niveau. Jeg siger ikke, at vi er et top 6-hold, men vi skal lande mellem nummer seks og ti, pointerer Randers-træneren og signalerer dermed, at Randers ikke skal være et hold, der kommer i nedrykningsfare.