- Der er interesse fra England

Når Storbritannien den 31. december forlader EU, bliver det sværere for klubber i England at hente udenlandsk arbejdskraft.

Spillere fra andre nationer skal have arbejdstilladelse i England, og der er en del krav, spillerne skal leve op til, hvis de skal kunne komme ind i landet for at arbejde. Og det gør, at det er tæt på umuligt for engelske klubber at købe spillere i Danmark, og det vil i høj grad være fra de store fodboldlande, at engelske klubber kan handle.

Men der er i hvert fald én spiller, som engelske klubber kan hente, uden at han skal måles og vejes i forskellige pointsystemer for en vurdering af, om han kan arbejde i England.

Det tidligere Manchester United-talent Tosin Kehinde, der spiller i Randers FC, har papir på, at han kan arbejde i England, da han er vokset op i landet, fortæller hans agent Emmanuel Wonder.

Og sådan noget gør, at han er interessant i et marked, der er usikkert på grund af de nye engelske transferregler.

- Der er interesse fra nogle Championship-klubber, og det er der blandt andet, fordi Tosin jo er homegrown. Han kan arbejde i England, men der er også to franske klubber og et par tyske, der kigger på ham, fortæller agent Emmanuel Wonder til tipsbladet.dk.

Det skal dog ikke forståes sådan, at den 22-årige nigerianske kantspiller er på vej videre. Blot at der bliver holdt øje med ham.

- Han er Randers-spiller, og de vil gerne beholde ham. Han udvikler sig godt i klubben, men kommer den rette mulighed, må vi jo overveje det, lyder det fra agenten, der tilføjer:

- Jeg tror ikke, de står i vejen, hvis der kommer en stor mulighed. Interessen i ham er der i hvert fald.

Tosin Kehinde er ude af efterårets sidste kamp, da han er blevet smittet med Covid-19, men ellers har det været en godkendt halvsæson for kantspilleren, der alt i alt har spillet ni kampe i Superligaen. Han har stået for et par assists, men har endnu til gode at score.

Randers FC hentede Kehinde på en permanent transfer, efter han i sidste sæson havde vist sig godt frem på et lejeophold fra Feirense.

Nigerianeren har kontrakt med Randers frem til sommeren 2023, og han og klubben har leveret så gode præstation på det seneste, at man nu er oppe som nummer fem i Superligaen, efter de første otte runder bare kastede syv point af sig.

