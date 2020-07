Det spildte hattrick

Så tæt og alligevel så langt fra.

Med tre mål i 2. halvleg kunne Vito Mistrati være blevet den helt store Randers-helt.

Desværre for ham og Randers blev den store aften ødelagt af et sent sejrsmål i Horsens, som med 3-2 sejren suppede førstepladsen i gruppen.

- Det er første gang, at jeg har lavet tre dåser, lød det fra Vito NMistrati, der troids ublide skæbne alligevel var en glad spiller.

Han måtte som resten af holdet på overarbejde, fordi meldingerne fra Horsens om Hobro-føring pludseligt gik hjemmeholdets vej.

Det krævede knofedt, fordi man selv var bagud, så træner Thomas Thomasberg måtte i gang med at sende stjerner på banen og ændre taktikken.

Bestræbelserne var forgæves.

Hjemmeholdet skal nu i kamp igen lørdag mod OB, mens Horsens kan holde fri.

Som det har været kendetegnende for Esbjerg igennem hele sæsonen, gik vestjyderne ned efter pausen.

Det så ellers længe ud til, at træner Troels Bechs alternativ opstilling i bronzevindernes farvelkamp skulle blive en succes.

Således var den normale højre back Daniel Anyembe placeret på venstrekant, og det viste sig at være en glimrende ide.

Selv om U 21-landsholdsspilleren aldrig har scoret i superligaen vippede han køligt bolden over Patrik Carlgren.

Oplægget kom fra Patrick Egelund, som selv var tæt på at øge til 2-0, men skuddet tog roden af stolpen.

Med en time tilbage til at gøre skaden god måtte de 1223 tilskuere vente til langt ind i 2. halvleg på en udligning.

Vito Mistrati scorede for anden kamp i træk, da Al-Hadji Kamara headede hen for fødderne af ham.

Han fortsatte sin målfest ved at score til 2-1 ved at lægge bolden ind i det lange hjørne og i de allersidste sekunder af kampen fuldendte han hattricket.

Der var frit løb mod mål, da Esbjerg-målmand Vito Mannone var gået med frem på et hjørnespark.

Selv om Vito Mistrati havde et halvt Esbjerg-hold i hælene, fik han koldblodigt lagt bolden i nettet til 3-1.

Randers havde tænkt sig at spare sine vigtigste spillere, men allerede efter Esbjergs mål til 1-0 reagerede træner Thomas Thomasberg.

Topscorer Emil Riis Jakobsen fik afbrudt en ellers tiltænkt friaften og kom på banen i stedet for debutanten Laurs Skjellerup.

Denne nåede at gøre sig uheldig bemærket, da han fik en stor mulighed.

Laurs Skjellerup ville åbenbart som broderen Mathies Skjellerup hos Hobro gerne på måltavlen, Afslutningen var alt for svag, og han burde have afleveret til angrebskollega Al-Hadji Kamara, der stod fri inde foran mål.

I 1. halvlegs tillægstid havde først den samme Al-Hadji Kamara en afslutning lige på Esjergs Vito Mannone, mens Tobias Klysner havde et nærgående hovedstød.

Fra starten af 2.halvleg kom en anden nøglespiller André Rømer i aktion på bekostning af Issah Salou og senere fulgte Tosin Kehinde efter.

Det endte med skønne spildte kræfter, selv om Randers jagtede den mulighed, som opstod, da der uventet var nabohjælp på vej fra Hobro.

- Jeg fortryder, at jeg startede med en masse unge spillere, som viste stor iver, men det var tydeligt, at relationerne ikke var i orden og vi spillede i 1. halvleg på et niveau langt under ren teknisk med upræcise afleveringer m.m.siger Thomas Thomasberg, der tror på, at de spillere, som ellers skulle have hvilet frem til OB-kampen, nok skal være klar til kamp kl. 18 på lørdag.