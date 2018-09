Dommer-drama og drømmemål i Superligaen

Randers vendte kampen mod Vendsyssel i anden halvleg, og Saba Lobzhanidze og Benjamin Stokke tegnede sig for hvert sit kongemål

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers tog et kæmpe hop op i tabellen, da kronjyderne lørdag slog Vendsyssel 2-0 efter to drømmekasser fra henholdsvis Saba Lobzhanidze og Benjamin Stokke.

Med sejren blander kronjyderne sig i kampen om top-seks, mens man distancerer Vendsyssel i bunden.

Randers var ellers helt bag og dansen i første halvleg, og gæsterne lagde fint fra land. Især Moses Opondo drillede randrusianerne i kampens indledning.

Efter ni minutter var Opondo centimeter fra at bringe Vendsyssel i front, da han lavede en fræk et-to-kombination med fyrtårnet Miroslav Slavov i feltet og krøllede kuglen på stolpen.

Ellers var der ikke meget at varme sig på i en bundelendig første halvleg, hvor begge mandskaber forsøgte sig med lange, direkte bolde - uden nogen form for succes.

Vendsyssel havde ellers muligheden for at få noget ud af opskriften, idet Miroslav Slavov rent faktisk vandt hovedparten af sine dueller. Der var bare ingen medspillere i miles omkreds til at samle nedfaldet op.

Oppe i den anden ende var billedet et andet. Hjemmeholdets Benjamin Stokke og Marvin Egho blev ganske enkelt neutraliseret af Sander Fischer og Andreas Kaltoft i luften.

Efter godt en halv time opstod en trist episode, da Nicolai Poulsen uforvarende løb dommer Peter Munch Larsen ned bagfra. Dommeren faldt så uheldigt, at han måtte lade sig ‘udskifte’ på grund af et vrid i knæet. Uheldet så desværre meget smertefuldt ud for Peter Munch Larsen.

Mikkel Redder overtog fløjten, og det klarede han lige så fint som Peter Munch Larsen havde gjort hidtil.

Her udgår dommeren: Fotos: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Dommer Peter Munch Larsen må udgå med en skade og Mikkel Redder overtager dommerfløjten under superligakampen mellem Randers FC og Vensyssel FF på Bionutria Park Randers. Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Randers kom meget, meget bedre ud til anden halvleg, og efter få minutter var det tæt på en komisk scoring, da en clearing nær det lille felt ramte en liggende Marvin Egho for at blive kanoneret ind i ryggen på Andreas Kaltoft foran mål. En refleks fra Nicolai Flø forhindrede et pinball-mål.

Så var Saba Lobzhanidze noget mere elegant i udførelsen af sit frispark efter en times spil. Georgieren havde ikke haft en eneste god aktion hidtil i kampen, men frisparket blev fyret flot i kassen over muren, og føringen var fortjent baseret på hjemmeholdets anden halvleg.

Randers var bedst i kampen mod Vendsyssel. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Randers havde lagt taktikken med de lange bolde på hylden i pausen, og det klædte Thomasbergs mandskab. Den kraftige medvind i anden halvleg lignede årsagen til ændringen i RFC-udtrykket.

Værterne fortsatte med at trykke oprykkerne i bund efter føringsmålet, og pludselig kunne Randers det hele. Kevin Conboy brugte bandespil til at komme fri i venstre og smaskede et fladt indlæg ind foran mål. Her dukkede Benjamin Stokke op og satte smukt 2-0-målet ind bag om eget støtteben! Så har man set det med.

Oprykkerne fra Hjørring havde ikke meget at byde ind med i slutfasen, og Vendsyssel har nu ikke vundet i otte Superliga-kampe i træk.

