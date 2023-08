Efter problemer: - Han er bare en glad dreng

Selvom Randers-angriberen Stephen Odey kom for sent til træning torsdag, var han alligevel at finde i truppen, da Randers fredag vandt 1-0 over Viborg.

Det er tredje gang på blot et år, at den nigerianske angriber kommer for sent til en træning, efter at det senest skete op til en kamp mod FC København i april.

Alligevel er det ikke noget, som får større konsekvenser ifølge Randers-træneren Rasmus Bertelsen.

- Tiden må vise, hvad der sker, hvis han kommer for sent igen, men jeg har ingen planer om, at det skal have en større konsekvens.

- De, der kender Odey, ved, at han bare er en rigtig glad dreng, som nogle gange kan være en smule ustruktureret. Men han gør det bestemt ikke for at vise manglende respekt over for mig eller sine holdkammerater.

- Han er bare en glad dreng, som til tider kommer til at træde ved siden af. Jeg synes virkelig, at det er en bagatel, og han har ikke været ond eller misset nogle kampe. Det er et skidt signal, men det er ikke et signal, som han sender med vilje, siger Randers-træneren.

Stephen Odey havde startet inde i sæsonens første fem kampe, men han var at finde på bænken til fredagens kamp mod Viborg.

Det hænger dog ikke sammen med, at nigerianeren var kommet for sent.

- Jeg kan ikke bekræfte, at han startede ude i kampen mod Viborg, fordi han kom for sent til træningen. Det var en helhedsvurdering af, hvordan vi skulle se ud i kampen, og hvordan træningsugen har været, siger Rasmus Bertelsen.

Stephen Odey blev skiftet ind efter 78 minutter af kampen og var med til at køre 1-0-sejren hjem.

Sportschef i Randers Søren Pedersen bakker op om Bertelsens beslutning og understreger, at det har været en ren trænerbeslutning.

- Jeg tager det ikke så tungt. Selvfølgelig har vi nogle regler, der skal overholdes, men han var med til taktikmødet i går (torsdag, red.), og det er en trænerbeslutning, om han skal spille.

- Det er Bertelsen, der har stået med beslutningen, og den bakker jeg selvfølgelig 100 procent op om, siger Søren Pedersen.