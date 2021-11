Erkender: AaB snydt for et klart straffe

Kasper Kusk blev jævnet med jorden af Simon Tibbling i feltet, og Randers-lejren erkender, at AaB blev snydt for et straffe

Det er et ultrasjældent fænomen, at der er enighed mellem begge mandskaber om en kontroversiel dommerkendelse i en Superliga-kamp.

Men der var fælles fodslag søndag eftermiddag mellem AaB- og Randers-lejren.

Skytset var rettet mod VAR-teamet og dommer Jonas Hansen. Begge jyske mandskaber mente, at der gik alt for lang tid med at vente på VAR-situationerne kampen igennem, som der var en pokkers masse af.

Mere opsigtsvækkende var det, at både hjemmehold og udehold mente, at AaB blev snydt for et straffe, da Simon Tibbling kastede sig ned i en hård tackling bagfra på Kasper Kusk i feltet i anden halvleg.

- Jeg var stensikker på, at jeg ville få straffe. Først var jeg overrasket over, at det ikke blev fløjtet, men så tænkte jeg, at vi jo har VAR. Men sådan er fodbold åbenbart nogle gange. Vi har tidligere været heldige med VAR, i dag var vi uheldige, sagde Kasper Kusk.

Frustrationer var der nok af hos både værter og gæster. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han blev 'bakket op' af Simon Tibbling, der lige skulle lire standardfrasen af, før han krøb til korset.

- Jeg har ikke set den på tv, men jeg følte, jeg ramte bolden først... Men det var en hård tackling og en satset tackling. Uanset hvad, så var det ikke klogt af mig. Det kommer jeg aldrig til at gøre igen.

- Var du heldig i situationen, selv om du ramte bolden?

- Ja, det må jeg nok erkende. Det var heldigt, han ikke rendte ud til VAR-skærmen, sagde Simon Tibbling.

Thomas Thomasberg havde ikke brokket sig, hvis Kasper Kusk havde fået straffe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Thomas Thomasberg har tidligere haft et ry for at have... tunnelsyn, når han skal bedømme tvivlssituationer efter kampene. Men heller ikke Randers-chefen var i tvivl.

- Det så ud til, at Tibbling kom ind med foden først, men det ligner da ummidelbart et straffe for mig også. Jeg har set den igen, og jeg ville ikke have stået her og brokket mig, hvis der var blevet dømt straffe i den situation, sagde Thomasberg, der dog gav udtryk for, at det hele endte som fortjent i Aalborg.

- Der var et hav af millimeterkendelser, og det går som regel op i sidste ende. Jeg er glad for, at vi formåede at vende kampen i anden halvleg. Det var et bevidst valg at starte med Mistrati, Kamara og Kehinde på bænken for at sætte dem ind, når AaB var kørt lidt døde. Det lykkedes gange fint.

Både AaB og Randers går ind i landskampsperioden liggende lunt i tabellen, hvad angår top-seks.