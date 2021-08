Et holdkæft-bolsje i afskedsgave

Superligaen er blevet en skarp røst rigere, efter Jakob Ankersen onsdag trådte ind på træningsbanerne hos Randers FC.

Den rappe kantspiller er langt om længe sluppet ud af mareridtet i barndomsklubben Esbjerg, men lige præcis den problemfyldte afsked kommer Jakob Ankersen ikke til at tale ud om.

Esbjerg har nemlig lukket ned for alle kritiske røster blandt de spillere, der har søgt væk.

For at slippe ud af Esbjerg og lande hos Superligaens tophold har Jakob Ankersen angiveligt fået et hold-kæft-bolsje i form af en tavshedsklausul, som forbyder ham at snakke om sine oplevelser i Esbjerg.

Bekræftelsen kommer ikke fra det Jakob Ankersen siger, men mere det som han vælger ikke at sige.

- Jeg kan ikke sige så meget om det lige nu.... øøøøøh... Jeg vælger at have fuld fokus på det der foregår i Randers, og jeg er glad for den mulighed bød sig nu, siger han første gang Ekstra Bladet forsøger at høre til oplevelsen i Esbjerg.

Jakob Ankersen blev for en måned siden sparket ned i U19-truppen i Esbjerg i en art strafaktion, hvor klubben forsøgte at kvæle det ulmende oprør i spillertruppen mod cheftræner Peter Hyballa.

- Jeg er ovenud lykkelig for at kunne tænke på fodbold igen, fastslår Ankersen som stadig tillader sig at kalde EfB for 'min klub.'

- Du kan ikke sige så meget... Har du lyst til at sige noget?

- Det kunne man godt tro, men jeg vælger lige at lade det ligge, og jeg fokuserer på det, jeg kan påvirke og gøre noget ved, konstaterer han med et lille smil spillende på læberne.

Jakob Ankersen vælger at gumle på sit hold-kæft-bolsje og fokusere på sin fremtid i Randers FC. Foto: Claus Bonnerup

Han bruger udtrykkene 'lettet og glad,' når udsigten til den nye mulighed i Randers FC skal beskrives.

- Bare det at mærke græs under fødderne igen og være et sted, hvor man føler sig velkommen og en del af en god gruppe, det er en fornøjelse, slår han fast, mens han smager lidt på ordet 'velkommen.'

Jakob Ankersen tager det i stiv arm at hans entre på Superligaens førsteplads handler om kontroverserne i Esbjerg og konstaterer:

- Det er naturligt nok, fordi der er sket det, som der er sket.

- Det er noget af et skridt at tage, når man er blevet vejet og fundet for let i en 1. divisionsklub og så lige pludselig skal spille med i Europa og i toppen af Superligaen.

- Man kan lægge to og to sammen, men det er enormt tilfredsstillende at være tllbage, smiler han.

Jakob Ankersen (tv) var røget i U-truppen og på tribunen i Esbjerg. Nu er han væk fra Vestkysten. Foto: Ernst van Norde

I Esbjerg er han af klubbens nye ejere blevet udpeget som en skurk i opgøret med Peter Hyballa.

- Hvis der er nogle, der har lyst til at kalde dig en skurk, hvad vil du så sige til dem?

- Snak med nogen, der ved noget om det, kommer det bidsk tilbage.

Jakob Ankersen har muligvis mundkurv på, men selv gennem den kan de blottede tænder stadig anes.