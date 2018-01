Færdig i Randers - her er hans afskedsplan

Fyringen af Ricardo Moniz er allerede historie, men Michael Gravgaard er sportschef lidt endnu.

Og han vil se fremad.

Det handler helt konkret om inden transfersvindues lukkes at lande den spiller, der kan score nogle mål, som kan hjælpe Randers væk fra den kedelige bundplacering.

Kronjyderne har godt nok hentet finske Eero Markkanen med en fortid i Real Madrids B-trup, men der er brug for flere angribere.

Den farverige tysker, Marvin Pourie, tidligere Silkeborg, FCK og SønderjyskE, er allerede fortid med skiftet til Karslruhe.

Derudover er Randers som resten af fodbold-Danmark uvidende om, hvad der vil ske i Lyngby, som har lejet en vis Mayron George, der ville være den rette, hvis man vidste besked.

Ellers ser det ud til at blive et stille vindue for bundholdet.

Selv om sportschefen selv er på vej væk, er Michael Gravgaard sikker på, at han sagtens kan overbevise en ny spiller eller to om, at Randers er et godt sted for en ung spiller eller en spiller, hvis karriere skal genstartes.

- Jeg har brugt beslutningen om at fyre Ricardo Moniz til at tage min stilling op til overvejelse. Det er endt med en opsigelse, siger Michael Gravgaard til Ekstra Bladet.

- Ansættelser er et bestyrelsesanliggende, så jeg kan mene, hvad jeg vil, men det er for mig allerede historie, fordi sket er sket..

- En god chef er ham, som kan rejse fra sin arbejdsplads og efterlade den i god stand.

- Det er vores lod at måtte sælge ud af gode spillere lige som Horsens, der må sælge Bubacarr Sanneh til FCM og Silkeborg, der må sælge Robert Skov til FCK, så har solgt f. eks. Kasper Fisker til Brøndby og Mikael Ishak til Nürnberg for at få råd til andre spillere.

- De to er et godt eksempel på spillere, hvor det er lykkes at få deres karriere i gang igen.

- Bortset fra placeringen i bunden ser fremtiden lys ud for Randers. Det er første gang i historien, at der er tre spillere inde omkring U 21-landsholdet.

- Jagten på ham, der kan lave mål, går den rigtige vej, og det ser ud til kunne lykkes, siger Michael Gravgaard.

Det sidste havde fået U 21-landsholdets assistent, Uffe Pedersen til at kigge forbi træningskampen, Viborg mod Randers, som Viborg i øvrigt vandt 2-1 på mål af Anders Albers og Jonas Kamper, efter at gæsterne var kommet foran efter klumpspil, hvor Marcus Mølvadgaard blev hyldet for målet.

På sidelinjen i stedet for Ricardo Morniz, der allerede har forladt Randers sammen med sin mor og bror, havde Superligaens bundhold, Rasmus Bertelsen og Peter Elstrup, der midlertidigt er indsat, mens man ser på det store felt af ledige trænere med bl. a. Jakob Michelsen, Glen Riddersholm, Johnny Mølby, Allan Kuhn og måske Brian Priske og Henrik Pedersen.

