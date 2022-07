Farvel til tophold: Lokket med lønhop

Da Randers FC tirsdag præsenterede Daniel Høegh som ny mand i den lyseblå trøje, var det en transfer, som gav god mening for alle parter.

Udsigten til spilletid var dårlig i FC Midtjylland for Daniel Høegh, mens Randers FC lokkede med en nøglerolle på pladsen i centerforsvaret, der har stået åben siden Simon Piesinger søgte hjem til Østrig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Randers FC i omegnen af 750.000 kroner i transfersum for den 31-årige forsvarsspiller. Der er indbygget klausuler i aftalen, så transferen potentielt kan komme på den anden side af en mio. kr.

Med Randers' europæiske eventyr i seneste sæson var det ikke noget problem at indfri FC Midtjyllands transferkrav.

Til gengæld har Randers FC haft den store pung fremme, da Daniel Høegh skulle sætte sin signatur på kontrakten.

Daniel Høegh fik spilletid i samtlige af FCM's kampe i mesterskabsspillet seneste sæson. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at den rutinerede forsvarsgeneral får en pæn lønstigning ved at skifte fra det midtjyske til det kronjyske.

I Randers FC kommer Daniel Høegh til at lægge sig i den absolutte top af lønhierarkiet, hvor Stephen Odey har sprængt rammerne og får godt og vel 200.000 kr. i måneden.

Derop når Daniel Høegh trods alt ikke, men nyindkøbet honoreres med en løn svarende til den rolle, han er tiltænkt i Randers FC. Det vil sige, at Høegh går ind og bliver blandt truppens tre bedst betalte spillere.

Lønkravene var bl.a. én af årsagerne til, at OB aldrig for alvor var i nærheden af at hente Daniel Høegh hjem til Fyn.

Daniel Høegh har skrevet under på en treårig aftale med Randers FC.