Fik kun 14 minutter: Nu ophæver klubben kontrakten

Midtbanespiller Jannik Skov Hansen blev for et år siden hentet til Randers FC, men tiden hos kronjyderne blev ikke den store succes, og det har parterne nu taget konsekvensen af.

Således meddeler Randers FC, at Jannik Skov Hansen har fået ophævet sin aftale med klubben.

Blot 14 minutter i Superligaen for Randers har den 26-årige spiller fået, siden han skiftede fra Skovshoved IF for et år siden, og det er selvsagt ikke nok for spilleren, der har været plaget af skader og stadig er det.

Derfor er han nu fri til at finde sig en ny arbejdsgiver.

- Som tingene har udviklet sig for Jannik eller rettere den manglende udvikling qua hans uheldige skadesforløb, så er det svært at se en rolle for ham her i Randers FC. Derfor er denne løsning den bedste for begge parter, og vi ønsker Jannik al mulig held og lykke fremover. Vi har ikke haft noget at udsætte på Janniks professionelle tilgang og træningsvillighed, men sommetider vil tingene bare ikke, som man vil, siger sportdirektør Søren Pedersen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Jannik Skov Hansen lige nu er i København for at få behandling.

Jannik Skov Hansen har en fortid i Brøndbys ungdomsafdeling, og han har tidligere spillet for HB Køge, Rishøj BK, Hellerup og altså Skovshoved IK.

