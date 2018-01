Først blev træneren fyret - nu sælger Randers angrebs-es

Marvin Pourié har spillet sin sidste kamp i dansk fodbold i denne omgang.

Randers FC meddeler, at klubben har solgt den tyske angriber til Karlsruhe i hjemlandet. Her har han fået en kontrakt frem til sommeren 2019.

Karlsruhe frister en tilværelse i den tredjebedste tyske række.

Det er på det seneste ikke gået som håbet i Randers FC for angriberen.

- I sidste sæson var Marvin en af holdets store profiler, og han blev topscorer for klubben.

- Det er desværre gået en anden retning i det forgangne efterår, og han er gledet længere og længere væk fra startopstillingen.

- På den baggrund er vi blevet enige om, at det er det rigtige for begge parter, at han skifter videre til et ny sted, siger Randers FC-direktør Michael Gravgaard til klubbens hjemmeside.

Marvin Pourié har ført en omflakkende tilværelse i klubber som Silkeborg, FC København og Sønderjyske.

Han har også været udlejet til klubber uden for Danmark.

Fyret: Maniske Moniz var hadet og frygtet

Se også: Fyret Randers-boss taler ud: 'Konfrontation ændrede alt'

Se også: Superliga-bundklub sælger ud: To profiler på vej væk