'Forfærdelig indsats - fint resultat'

Randers-lejren lagde ikke skjul på, det var et mindre tyveri, at man slap fra Haderslev uden et nederlag

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Jonas Bager lignede efter kampen mod SønderjyskE en mand, der lige havde fundet en tusindkroneseddel på gaden for så at finde ud af, at det kun var en hundredemand.

Sådan lød han også, da han skulle forklare, hvordan i alverden Randers formåede at få 1-1 med sig fra Haderslev og dermed stå med fine kort på hånden for at avancere i Europa Playoff trods en decideret ringe indsats.

- Jeg følte, vi spillede en mand i undertal fra start til slut, så dårlige var vi. Det var en forfærdelig indsats fra os, men vi fik trods alt et fint resultat med. Hvordan det kunne lade sig gøre er svært at forklare, for jeg mener, at vi var dårligere end SønderjyskE på alle mulige målbare parametre, lød det ærligt fra Jonas Bager.

'Saba' reddede et vigtigt resultat hjem til Randers. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Kampen i Haderslev var et billede på den udfordring, Randers har haft i en lang periode. Opfindsomheden oppe foran er ikke-eksisterende - med mindre Saba Lobzhanidze hitter på noget genialt.

Det gjorde georgieren ikke søndag, men han sørgede trods alt for, at Randers nu står med bedre kort på hånden end SønderjyskE, når et af mandskaberne på søndag skal tvinges på tidlig sommerferie.

- Udgangspunktet kan vi ikke klage over, og jeg synes, vi stod okay i bagkæden, selv om vi gav lidt for mange chancer væk. Du har ret i, at vi ikke skabte meget, men det er også fordi, vores angribere ikke fik nogen støtte fra os andre, sagde Jonas Bager, der endda kaldte Randers for favoritter til at gå videre til næste Europa Playoff-kamp mod AGF eller AaB.

- På grund af resultatet. Sgu ikke indsatsen. Vi skal oppe os gevaldigt for at gå videre, men det kan ikke blive meget ringere, lød det kontant fra Randers-forsvareren.

Thomas Thomasberg erkendte, Randers var næstbedst mod SønderjyskE. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Cheftræner Thomas Thomasberg ville ikke gå så langt som til at tage ordet ‘favorit’ i sin mund. Han havde kort efter kampen stadig for travlt med at takke det højere magter for 1-1-resultatet.

- Jeg vil ikke sige, vi stjal en uafgjort, men jeg erkender gerne, vi var heldige med at noget med. Det ligenede mere 2-0 end 1-1 i anden halvleg, og det havde været fortjent, hvis Sønderjyske havde vundet. Men sådan er fodbold, og jeg har stået mange gange med omvendt fortegn, sagde Thomasberg og konkluderede.

- Jeg er skuffet over det, vi kom med, og hvis vi ikke gør det bedre i returen, så ryger vi stensikkert ud. Vi kommer ikke til at spille på 0-0, men vores udebanemål i dag (søndag, red.) var utrolig vigtigt

Sådan gik det: Vinterens 11 pletskud og forbiere

'Skraldemanden' fra Vejle: Undskyld! Det er godt nok noget lort, jeg har lavet