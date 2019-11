Forlænger aftalen til 2024

Midtbanespilleren André Rømer og Randers FC forlængede fredag samarbejdet, så det løber frem til 2024.

Det oplyser Randers FC på klubbens hjemmeside.

Rømers oprindelige kontrakt stod til at udløbe i sommeren 2021, men der er altså tilføjet yderligere tre år frem til sommeren i 2024.

– Jeg er utrolig glad for min tid i Randers FC indtil videre. Vi har et rigtig godt sammenhold i truppen, hvor jeg, som en af de erfarne spillere i truppen, har fået både meget spilletid og ansvar, hvilket passer mig rigtig godt, siger den 26-årige midtbanespiller i meddelelsen.

Han kom til Randers i sommeren 2018 efter et kort ophold i OB, og før det opnåede han over 100 kampe i den bedste række for FC Midtjylland.

Han kom til Randers med et ønske om at opnå fast spilletid, og i Randers er man selvsagt tilfreds med André Rømer.

– Rømer betyder meget for holdet både på og uden for banen, og vi forventer, at han fremadrettet skal have endnu mere ansvar end hidtil, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

André Rømer er siden sin debut i juli i 2018 noteret for 51 kampe for Randers FC.

