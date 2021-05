Forlænger med frontangriber

Randers FC har forlænget aftalen med angriberen Marvin Egho frem til sommeren 2024. Det oplyser fodboldklubben søndag på sin hjemmeside.

Søren Pedersen, sportslig og kommerciel direktør i Randers, kalder Egho en vigtig spiller for holdet.

- Han er kommet stærkt tilbage efter en skadesperiode og har været fantastisk spillende i foråret, hvor der er blevet trukket store veksler på ham i angrebet.

- Han har leveret virkelig flotte præstationer, som vi glæder os til at bygge videre på. Derudover er han en utrolig god fyr at have i omklædningsrummet, siger Søren Pedersen.

For tre år siden hentede Randers Egho hos det slovakiske hold Spartak Trnava.