Forrygende Superliga-fest

Randers vandt 3-1 over FC Nordsjælland, der kom langt bedre med i anden halvleg efter at være blevet udspillet inden pausen

RANDERS (Ekstra Bladet) Forrygende underholdning krydret med både flot spil samt kæmpemæssige forsvarskoks var hoved-ingredienserne i den middags-forestilling, der endte med en Randers-sejr på 3-1 over FC Nordsjællands babyhær, der på baggrund af en flot, flot 2. halvleg faktisk havde fortjent mere.

Men først var gæsterne altså i foræringshjørnet.

Paradoksalt nok var det dog holdets to mest rutinerede – nemlig målmand Nicolai Larsen og den nyerhvervede forsvarskæmpe Kian Hansen, der hjalp Randers på sejrskurs.

Efter knap et kvarters spil gik de galt af hinanden på et indlæg fra Mikkel Kallesøe med det resultat, at Marvin Egho fik serveret bolden i fødderne og blot skulle trille den over mållinien.

Samme Egho fortsatte derefter i oplæggerens rolle.

Godt hjulpet af gæsternes forsvar. Først mistimede Nicolai Larsen et indgreb ude i feltet på et hjørnepsark med det resultat, at den østrigske Randers-angriber kunne forlænge bolden med kurs mod netmaskerne. Mads Aaquist forsøgte at redde situationen med det resultat, at han sendte bolden det sidste stykke over mållinien, hvorfor der var tale om et selvmål.

Man skulle jo tro, at FCNerne dermed var advaret om, at der skulle passes ekstra på Egho ved forreste stolpe i forbindelse med hjørnespark.

Men klappen gik ned igen i 1. halvlegs sidste minut. Her fik vi i hvert fald et dacapo – dog med den forskel, at østrigerens forlængelse havnede i fødderne på André Rømer, som derfor kunne øge til 3-0.

Randers vandt 3-1 over FCN og noterede sig for sæsonens første sejr i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men det kunne være blevet til endnu flere mål. Og der kunne sagtens være skabt spænding allerede inden pausefløjtet.

Den lynende hurtige gæstekant Isaac Atanga havde dog ikke sigtekornet rigtigt indstillet. Han fik to rigtig gode muligheder, men sparkede lige forbi i begge tilfælde.

I den modsatte lynede formstærke og brandvarme Saba Lobjanidze med et par flotte solobløb, men han blev stoppet af modige for meget offensiv indgreb af den ellers uheldige FCN-keeper Nicolai Larsen.

Fra 2. halvlegs start skiftede gæsterne to mand. Rundbarberede Mads Aaquist og Mikkel Rygaard røg ud – Mohammed Kudus og Mikkel Damsgaard kom ind og var med til at igangsætte en voldsom startoffensiv, der fra første minut indikerede, at gæsterne på ingen måde følte sig slået, hvilket også mundede ud i total dominans i den sidste halvdel af kampen.

Og det var tæt på en hurtig reducering.

Men Abu Francis måtte se et godt skud prelle af på stolpen, og heldet tilsmilede heller ikke gæsterne et kvarter før tid. Her bragede indskiftede Clinton Antwi et frispark fra 25 meter på trekantsammenføjningen.

Så reducering kom der første otte minutter før slutfløjtet, da indskiftede Mohammed Kudus. Yderligere spænding kunne være kommet et par minutter før, men Patrick Carlgren var vågen, da uheldige Atanga fik en ny chance tæt under mål.

Så slutfacit blev altså, at Randers kunne glæde sig over sæsonens første sejr.

