Fortvivlede Randers-folk afviser krisesnak

Efter 3-0-sejren i forårspremieren over AC Horsens stod Randers FC med seks superligasejre i træk og lignede en sikker deltager i top-6.

Men siden da er holdet gået fra banen uden sejr i syv kampe inklusive pokalturneringen, og senest tabte den kronjyske klub 1-2 på hjemmebane mod formstærke Lyngby i en kamp, hvor Lyngbys to scoringer faldt få minutter før slutfløjt.

Det ærgrer selvsagt Randers-cheftræner Thomas Thomasberg.

- Fem minutter før tid kunne vi næsten se os stå i top-6, så det var selvfølgelig ærgerligt. Omstillingen til sidst irriterede mig især, fordi vi godt kunne have brugt et point, siger Thomasberg.

- Der var dyb skuffelse og fortvivlelse i omklædningsrummet efter kampen. Jeg er meget ærgerlig på spillernes vegne.

Inden rundens resterende kampe har Randers bare tre point ned til syvendepladsen, og derfor er frygten i Randers at ende lige uden for det gode selskab, som har været tilfældet for klubben flere gange før.

- Tiden må vise, om vi ender i top-6 eller ej. Selvfølgelig er den nuværende situation vildt skuffende, når vi før har været placeret så godt. Men der er ingen spillere, der føler sig mentalt blokeret på grund af historien.

I de to sidste kampe af grundspillet møder Randers først AGF på udebane og dernæst FC København på hjemmebane.

Thomasberg afviser dog, at den nuværende dårlige stime gør det sværere at få gode resultater.

- Selvfølgelig er det sværere at møde AGF og FCK end for eksempel Lyngby og Horsens. Det er svært, uanset hvilken stime vi er inde i.

Midtbanespilleren Mathias Greve er tilfreds med klubbens nuværende position, men de manglende resultater på det seneste er selvfølgelig en streg i regningen.

- Hvis vi inden sæsonen sagde, at der på nuværende tidspunkt ville være tre point ned til nærmeste forfølger, havde vi da taget den, men det er klart, at det er lidt ærgerligt for tiden.

Greve afviser imidlertid, at Randers befinder sig i en krise.

- Det er overhovedet ikke en krise. Vi ligger trods alt stadig nummer fem, og vi har ikke helt fået de point, vi har fortjent på det seneste, siger han.