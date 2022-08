Har krammet på FCK

Randers og Thomas Thomasberg har opskriften på, hvordan FCK skal besejres i Parken.

3-1 sejren fredag aften var således den tredje sejr ud af de fire seneste indbyrdes opgør i Parken, hvor kronjyderne trak sig ud med alle point.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi har fået krammet på FCK. Det er mærkeligt, fordi vi kan jo ikke besejre FC Midtjylland, siger Thomas Thomasberg.

Randers scorede tre mål på 12 minutter og vendte 0-1 til 3-1 sejr. Foto: Lars Poulsen

Det lignede på ingen måder en Randers sejr efter de første 45 minutter, hvor kun storspil af Patrick Carlgren forhindrede en føring til hjemmeholdet.

- Jeg var glad for, det stod 0-0 ved pausen. Jeg bad mine spillere om at være lidt mere frigjorte i anden halvleg.

- Vi truede slet ikke FCK før pausen. Derfor ønskede jeg, vi kom lidt længere frem, forklarer Thomas Thomasberg og uddyber:

- Jeg tror, det tidlige mål, FCK scorede efter pausen, løsnede meget for os. Vi kom længere frem og blev hurtigt belønnet med en udligning, da vi pressede højt, siger Randers-træneren.

Først udlignede Marvin Egho, siden pandede Frederik Lauenborg Randers på 2-1 og endelig headede Hugo Andersson et hjørnespark i mål kort efter.

Hugo Andersson scorede til 3-1 og leverede en stærk indsats for Randers i sejren over FCK. Foto: Lars Poulsen.

Tre mål på 12 minutter vidner om høj kvalitet hos kronjyderne.

- Vi spillede en meget stærk anden halvleg. Og jeg var sådan set ikke bekymret for, om vi kunne køre den hjem. Når du møder FCK, er det vigtigste, at du viser mod. Du skal turde spille med dem. Ellers bliver du kørt over, påpeger han.

Randers satser på top-6. Og den nuværende trup er den stærkeste i cheftrænerens tid. Han håber at holde sammen på tropperne, så kronjyderne kan skrabe point sammen til at indfri målsætningen.

- Lige nu er det mest usædvanlige i Superligaen, at FCK og FCM kun har samlet seks point efter fem kampe. Når sæsonen kommer lidt længere hen, tror jeg det vil udligne sig. Så skal vi andre slås om pointene for at komme med i top-6, forudser han.

