Har tabt fire kilo: Tog altid for meget i buffeten

Det er meget normalt, at Superliga-klubber tilbyder frokost til spillerne. På den måde sikrer de sig, at spillerne får sund, næringsrig kost efter træning. Men uanset hvor god maden er for spillerne, kan de altid få for meget af den.

Det har således været godt for Johnny Thomsen, at han ikke har haft adgang til frokostbuffeten i Randers FC, siger han til Jyllands-Posten.

Superligaens ældste spiller var i forvejen kendt for sit utrættelige løbearbejde, og nu står han endnu skarpere, efter han i to måneder ikke spiste i klubben, mens spillerne var hjemsendt.

- Jeg har tabt mig fire kilo og 2,5 procent fedt. I klubben havde vi en frokostbuffet, hvor man altid tager mere end nødvendigt. Det diskede jeg ikke op med til mig selv derhjemme, siger Johnny Thomsen til Jyllands-Posten.

Den 38-årige back fik i sidste uge forlænget sin kontrakt med Randers FC til udgangen af juli måned. Derefter ved han ikke, om han fortsætter karrieren.

- Der går nok lidt tid, men det er i alles interesse, at der kommer en afklaring ret hurtigt. Det er det i hvert fald for mig, så jeg kan indstille mig på det ene eller andet. Det skal ikke trække ud i flere måneder, sagde Johnny Thomsen for en uges tid siden.

Han og resten af Randers-mandskabet genstarter Superligaen torsdag aften med udekampen mod AGF.

