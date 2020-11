Helt knækket under lejeophold: Sad og tudede

Den 19-årige Randers-spiller Kasper Høgh rejste i sommer til islandske Valur på et lejeophold, men problemer med det højre knæ gjorde tiden deroppe til en stor nedtur for angrebstalentet.

I et stort interview med Randers Amtsavis sætter han ord på, hvordan oplevelsen på Island var for ham, og han peger blandt andet på, at hans knæ ikke var blevet helt klar efter en operation for en revne i den udvendige menisk.

Det betød, at han ikke kom til at spille i de første syv uger på øen, og i alt nåede han kun 67 minutter samlet efter fem indskiftninger. Det var meget hårdt for ham.

- Efter halvanden måned snakkede jeg med min far efter en træning, fordi jeg var så frustreret over, at jeg ikke kunne sparke ordentligt, da vi havde skudtræning. Da han havde lagt på, kørte jeg ned i garagen og sad bare og tudede, siger han og fortsætter:

- Jeg var helt knækket i frustration over, at jeg ikke kunne spille, for det var udelukkende derfor, jeg var taget derop, lyder det fra Kasper Høgh.

Høgh fortæller endvidere, at efter sådan noget finder man ud af, hvor meget man skal sætte pris på at kunne spille, og han er ikke i tvivl om, at det er det hårdeste, han har prøvet.

Han er nu tilbage i Randers, da Islands liga er afblæst, men da udlejningen var aftalt til 1. december, så er han låst resten af året. Han understreger dog, at han nu bare tager dette som en lang opstart, og så vil han stå helt skarp til januar, når han igen kan spille for dem.

