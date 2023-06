Hollandsk stopper får tre år i Randers

Randers præsenterer snart sommerens anden forstærkning, og det er en direkte erstatning for svenske Carl Johansson.

Dermed har sportschef Søren Pedersen for alvor sparket klubbens transferaktiviteter i gang.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indgår kronjyderne en aftale med 28-årige Wessel Dammers, der skifter fra Willem II i den næstbedste hollandske række på en treårig aftale.

Inden for de kommende dage rejser hollænderen til Danmark for at gennemgå et lægetjek og underskrive kontrakten, inden Randers officielt kan præsentere ham.

Onsdag berettede Brabrants Dagblad, at handlen var undervejs.

Har prøvet før

Wessel Dammers er ikke et helt ukendt navn i de sportslige inderkredse i Randers.

Sidste sommer henvendte Søren Pedersen sig, da Dammers repræsenterede FC Groningen, og klubben havde egentlig givet ham grønt lys til et skifte, men så vendte de pludselig på en tallerken.

Tre uger senere blev det grønne lys så atter tændt, men på det tidspunkt havde Randers allerede hentet Daniel Høegh til positionen, og så døde dialogen, erfarer Ekstra Bladet.

Dammers endte med at tage til Willem II den sommer, men fordi klubben missede oprykning til Æresdivisionen, kunne Randers udnytte situationen og slå til. De rakte første gang ud til den stærke hollænder for nogle uger siden.

Den erfarne forsvarsspiller har et pænt cv. Han er et produkt af Feyenoords ungdomsafdeling, og i den netop overståede sæson spillede Dammers en nøglerolle som fast mand i Willem II's midterforsvar.

I 2016/2017-sæsonen startede han inde mod Manchester United for Feyenoord, da klubberne kolliderede i Europa League.

Sammen med Hugo Andersson og Daniel Høegh skal han nu udgøre kronjydernes forsvarstrio.