I top-seks efter rødt kort og drama

Så var der atter Saba-fest i Randers.

For tredje kamp i træk var der tre point til kronjyderne, som efter 2-1 sejr for alvor har meldt sig ind i Top 6-kampen og gør klar til den store østjyske klassiker mod AGF.

Det er forståeligt, at kronjyderne har flået 'til salg-skiltet' af den 24-årige georgiske landsholdsspiller Saba Lobjanidze og vil gå 'all in' for at beholde den 176 cm høje troldmand.

Han var den store forskel i lidt af et målorgie mellem to hold, som i de seneste 13 ud 14 indbyrdes kampe ikke scoret mere end to mål.

Saba Lobjanidze havde en fod med i de to Randers-mål, som i løbet af tre minutter midt i 1. halvleg fik vendt kampen på hovedet.

Efter at have udlignet til 1-1 ved at sætte foden på Mikkel Kallesøe hårde indlæg ind i det lille felt, var det et hjørnespark fra Saba Lobjanidze, som førte til 2-1 målet.

Det var hjemmeholdets André Rømer, som headede, men ramte Horsens-lejesvenden Ayo Simon Okosun, som fik 'æren' for målet.

Gæsterne var tidligt i opgøret kommet foran på et sjældent mål af Alexander Ludwig, der rettede af et skud fra Jonas Thorsen, så Randers-målmand Patrik Carlgren var chanceløs.

Horsens havde mulighed for en hurtig udligning, men Mads Kiilerich formåede at sparke højt over fra 11 meter pletten.

Efter den målrige 1. halvleg var der ikke flere mål til at varme sig på.

Horsens prøvede ellers ihærdigt at få et point med hjem, men Patrik Carlgren var vågen, da Ayo Simon Okosun var tæt på at score i den rigtige ende af banen.

Den nye mand i gult, den tidligere AaB'er Jannik Pohl, som via Groningen er endt i Horsens, fjernede det sidste håb om udligning, da han i løbet fem minutter indkasserede to gule kort, som blev vekslet til et rødt.

Så Horsens, der i forvejen mangler Nicolai Brock-Madsen, kan se frem til mødet med Esbjerg udne at have en ægte angriber til rådighed.

