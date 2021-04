Jubler efter FCM-chok: - Pokaltriumf er tættere på

Der gik lysfest og 'store tasker' i den på grønsværen, da Randers FC fejrede pokaltriumfen mod AGF.

Nu står kronjyderne i sin første finale siden 2013, og modstanderen hedder Sønderjyske.

Det var svært at skjule begejstringen over de kendsgerninger, da pokalfinalisterne mødte pressen.

- Det er fedt, og det er jo derfor man spiller fodbold. Det kunne være stort at løfte en pokal, lød det fra Erik Marxen, som fortsatte.

- Chancen for at vinde er ikke blevet mindre af, at Sønderjyske slog FC Midtjylland. Det ville være dumt at sige andet, når man ser på vores statistik mod FCM, siger Erik Marxen og hentyder til, at ulvene har vundet de ti seneste indbyrdes opgør i Superligaen.

Cheftræner Thomas Thomasberg var helt på linje med sin anfører.

- Jeg må starte med at tage hatten af for Sønderjyske, for de trak det hold, ingen ville trække i semifinalen. Nu har de slået dem over to kampe, og det er flot.

- Når det er sagt, så bliver vores chancer for en pokaltriumf kommet tættere på, end hvis det var FC Midtjylland, vi skulle møde Kristi himmelfartsdag. Det bliver 50/50, sagde Thomas Thomasberg.

Patrik Carlgren kan juble over, at Randers FC er klar til sin første pokalfinale siden 2013. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

På trods af ekstasen over at stå i en pokalfinale, så var det helt tydeligt at mærke på samtlige Randers-folk, at det vil få en kæmpe betydning, hvis der bliver givet grønt lys til at få tilskuere på lægterne.

- Selv om vi er sindssygt glade og stolte, så er det det forkerte år, vi har spillet os i pokalfinalen. Det vil betyde alt for os, byen og fansene, hvis det bliver en begivenhed, vi kan fejre sammen, lød det fra Vito Mistrati, der sluttede.

- Det kunne være meget sjovt at klæde Aarhus Stadion i lyseblåt.

På lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)