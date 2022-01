Randers FC tog Thomasberg-forhandlingerne som en styrkeprøve i forholdet til AaB og valgte at stå hårdt på sine krav, før de valgte at kappe dialogen

Randers FC kunne have solgt sin cheftræner, men valgte at gøre AaB's flirt med Thomas Thomasberg til den helt store styrkeprøve om magtforholdene i Superligaen - Ekstra Bladet tager dig med bag forhandlingerne her.