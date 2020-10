Krisestemning: - Det gør ondt lige nu

RANDERS (Ekstra Bladet): Krisen kradser i Kronjylland.

De seneste fem kampe har resulteret i fire nederlag og en uafgjort hjemme mod AGF efter en hel kamp i overtal.

Barsk læsning for normalt stabile Randers FC, hvor stemningen er ved at nå frysepunktet.

- Det er klart, det går ud over moralen. Det gør ondt lige nu, og vi skal til at hanke op i os selv nu, for toget er ved at køre fra perronen, lød det fra en slukøret men kontant Erik Marxen, der uddybede.

- Helt ærligt, så har vores fokus skiftet. Vi skal undgå at blive en del af nedrykningskampen, som det ser ud lige nu. Der er kun 22 kampe i grundspillet, så det er ikke lige sådan at lukke hullet op til f.eks. Sønderjyske på ni point.

Erik Marxen (tv) og Randers FC blev den lille i kampen mod Sønderjyske. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Flere af de andre Randers-spillere gav efter kampen udtryk for, at det er en sort periode, som klubben står i netop nu.

Det forsøgte cheftræner Thomas Thomasberg da heller ikke at løbe fra.

- Det er klart, stemningen ikke er i top efter fire nederlag i træk. Specielt efter kampen mod Sønderjyske, hvor vi producerede rigeligt chancer til at vinde. Vi mangler både kvalitet og selvtillid lige nu.

Hvordan kommer I op af det her hul?

- Jeg tvivler slet ikke på det arbejde, som vi laver til hverdag. Jeg tvivler heller ikke på de spillere, som er i truppen. Det er klart, at der ikke var kvalitet nok mod Sønderjyske, fordi vi ikke fik scoret tilstrækkeligt. Det kan ikke være uheld og mangel på marginaler. Det ville være dumt at påstå.

- Vi skal blive bedre i begge felter, og heldigvis kan vi allerede fredag få en chance for at få vendt bøtten.

Føler du dig presset efter den dårlige indledning på Superligaen?

- Nej, det gør jeg slet ikke. Jeg er den sidste, der mister troen på det projekt, vi i Randers har gang i. Kvaliteten var der ikke mod Sønderjyske, men jeg synes, tegningerne er til, at vi nok skal få vendt tingene, lød det fra Thomas Thomasberg.

