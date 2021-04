Langer ud efter sine egne: Vi er alt for selvtilfredse

Vito Mistrati, der har været en af Randers største profiler i sæsonen, er skuffet over pointudbyttet i slutspillet, lige som han kræver en sejr inden pokalfinalen venter om et par uger

Ét point efter fem kampe i mesterskabspillet.

Facit for Randers, der ikke har vist mange tænder i jagten på medaljer og muligheden for at forbedre femtepladsen.

Skuffelsen var også stor hos kronjyderne over et nyt nederlag mod Brøndby.

- Det kan godt være, at vi er blevet lidt for selvtilfredse, da vi nåede vores mål for sæsonen efter grundspillet. Vi mangler tydeligvis de sidste procenter på banen, mener Vito Mistrati.

Midtbanespilleren forventer, at Randers vil rejse sig, så kronjyderne ikke om et par uger står foran en pokalfinale uden en sejr.

- Det ligger i alles underbevidsthed, at det ikke gælder liv og død, lige som når man spiller overlevelseskampe.

- Det her er en ny tid for os, men det er meget vigtigt vi får en sejr før finalen, pointerer Mistrati, der erkender, at flere af truppens spillere godt kunne have spillet hele kampen i dag.

Lasse Berg Johnsen jagter Jesper Lindstrøm i opgøret, hvor Brøndby vandt 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Men man doserer også kræfterne, fordi meget fokus netop er rettet mod pokalfinalen om et par uger mod SønderjyskE.

- Jeg synes ikke man kan se på vores spil, at vi har fokus på pokalfinalen. Jeg kan ikke klage over indsatsen eller indstillingen, men kun over resultatet. Vi blev straffet i enkelte situationer, siger Thomas Thomasberg, der kan se frem til nyt møde med Brøndby på søndag.