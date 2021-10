Listigt transfer-trick: Bejler til Superliga-målkonge

Ni mål i 11 kampe fordelt på blot 688 minutter ...

Stephen Odey har været en åbenbaring for Randers FC siden ankomsten fra Genk.

Han kickstartede kronjydernes comeback i Odense, og i Conference League var hans to træffere med til at sikre et point i Jablonec. Senest cementerede han pokalsejren mod Middelfart i midtugen.

I forvejen havde Randers FC med Alhaji Kamara og Marvin Egho to af Superligaens bedste angribere, men den 23-årige nigerianer har taget offensiven til næste niveau.

Stephen Odey står så klart i billedet, at Randers FC slet ikke er i tvivl om, at lejeaftalen i Genk skal veksles til en permanent aftale.

Stephen Odey har braget mål ind i alle turneringer, og han har allerede overbevist bosserne i Randers om at åbne tegnedrengen. Foto: Vit Cerny/Ritzau Scanpix

Stephen Odey var en dyr herre for Genk, da han blev købt fri af FC Zürich sommeren 2019. Hele 26 millioner kroner betalte belgierne for den dengang 21-årige angriber.

Nigerianeren kunne imidlertid ikke bide sig fast i klubben, og lejemålet i Randers FC er det andet de seneste to sæsoner.

Stephen Odey er i realiteten opgivet af Genk, der har accepteret en frikøbsklausul lige omkring fem millioner kroner, hvis Randers FC vil købe angriberen.

Den store hurdle bliver lønpakken. Stephen Odey tjener i Genk op mod tre millioner kroner, og det er slet ikke i nærheden af, hvad Randers FC er i stand til at tilbyde.

Stephen Odey kommer til at gamble på sin egen løn, hvis han takker ja til Randers FC. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men Randers FC har et es i ærmet, som skal bruges til at sikre Odeys okay.

Kronjyderne vil stille Stephen Odey en lukrativ millionbonus i udsigt, såfremt han bliver solgt.

Det betyder, at Stephen Odey i praksis gambler på sin egen løn.

Holder han det nuværende niveau både i Superligaen og internationalt, kan han allerede næste sommer være så ombejlet, at han med bonussen fra et salg vil stå med en højere løn end i Genk.

Randers FC satser på, at den lokkemad er nok til at lande Odey på en permanent aftale.

Søren P: - Vi har gode chancer

Søren Pedersen vurderer, at Randers FC har gode chancer for at lande Stephen Odey på en permanent kontrakt. Foto: Claus Bonnerup

Mens Randers FC spiller med i toppen af Superligaen og kæmper for at nå knockoutfasen i Europa, så arbejder sportsdirektør Søren Pedersen benhårdt i kulissen.

Søren Pedersen lægger ikke skjul på, at det er en vigtig prioritet for kronjyderne at sikre sig Stephen Odey på en permanent kontrakt snarest.

- Han er tydeligvis en dygtig spiller, der kan lave mange mål. Han er den helt rigtige brik i vores puslespil i Randers FC, så det er noget, vi arbejder hårdt på. Jeg vurderer, der er en rigtig god chance for, at vi kan få en permanent aftale med Stephen.

Stephen Odey er fra en højere hylde, end Søren Pedersen og co. normalt kan hente fra. Foto: Claus Bonnerup

I Randers FC vil man ikke gå specifikt ind på hverken transfersum eller lønkroner, men Søren Pedersen erkender, at kronjyderne skal strække sig langt for at få en spiller, der normalt ikke er inden for rækkevidde.

- Der er noget økonomi, som skal gå op. Selv om vi har en frikøbsklausul på ham, så er det en voldsom investering set med Randers-briller.

- Vi vurderer jo selvfølgelig, at han kan gøre meget godt for Randers, og vi kan gøre meget godt for ham. Vi er åbne og ærlige omkring, at hvis vi formår at udvikle ham yderligere, så er hans niveau til mere end Superligaen på sigt, siger Søren Pedersen og fortsætter.

- Hvis vi lykkes med at skrive en permanent kontrakt med Stephen, så tror jeg helt sikkert, vi kan sælge ham til en stor adresse og tjene nogle penge om nogen tid.

- Det er en del af Randers’ strategi at tage dygtige spillere ind og sælge dem videre, når de kommer på et vist niveau. André Rømer, Emil Riis og Mathias Greve er gode eksempler på, at vi holder ord, når vi indgår aftaler med spillere om videresalg.

- Vi kan hjælpe hinanden

Stephen Odey på Randers Stadion. Foto: Claus Bonnerup

Stephen Odey er, som fodboldspillere er flest, når snakken falder på et fremtidigt klubskifte.

Han vil ikke fornærme sin belgiske klub Genk, der ejer ham nu, hvis noget går galt i forhandlingerne med Randers, men alligevel åbner den målfarlige angriber op for en mere permanent fodboldfremtid i Danmark.

- Jeg vil have fast spilletid. Udsigten til det er ikke god i Genk. Det har jeg fået i Randers, hvor spillestilen gør mig god. Jeg er rigtig glad for at være i Randers, siger den 23-årige nigerianer.

- Hvordan vil du have det med at veksle lejeaftalen til en permanent kontrakt?

- Jeg tager det som et kompliment, at Randers er interesseret i at købe mig. Superligaen er en stærk liga, og Randers er en klub, der er på vej frem og spiller Europa. Jeg er, som sagt, meget glad i Randers.

Stephen Odey er glad for at være i Randers FC. Foto: Claus Bonnerup

- Hvad vil det gøre for din karriere at spille permanent i Randers?

- Hvis det kommer til at ske, så håber jeg at blive en profil, der scorer masser af mål. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil til en stor liga på et stort hold på et tidspunkt. Men det er derfor, jeg er i Randers nu. Klubben og jeg kan hjælpe hinanden. Jeg skal have fast spilletid og score masser af mål, så folk får øjnene op for mig igen.

- Er du for god til Superligaen?

- Nej, så havde jeg jo ikke spillet her. Men jeg tror, jeg har potentialet til noget større. Det tror jeg også, Randers mener, jeg har. Men det er noget, jeg skal bevise over længere tid.

Det siger de om Odey

Cheftræner Thomas Thomasberg:

Thomas Thomasberg håber at få Stephen Odey under sine vinger på permanent basis. Foto: Claus Bonnerup

- Han er en fantastisk dygtig spiller, og han er på et niveau, som vi normalt ikke kan komme i nærheden af i Randers FC. Hans spidskompetencer gør ham utrolig interessant, og jeg vil blive glad, hvis vi kan få tilknyttet ham på permanent basis.

- Han er lynende hurtig, men også overraskende god i sin boldomgang. Han er nem at sætte i scene og god til konstant at være i feltet, selv om han er med i det opbyggende spil. Han er utrolig svær at dække op, og han giver os nogle strenge at spille på, da han er en helt anden type end Kamara, Egho og Brock.

- Jeg vidste godt, det var fra en høj hylde, vi hentede Odey. Men jeg er alligevel overrasket over, at han med det samme er braget igennem og scoret mål i alle tre turneringer.

Holdkammerat Vito Mistrati:

Vito Mistrati (th) nyder at have Stephen Odey som holdkammerat, da han gør sine medspillere bedre. Foto: Vit Cerny/Ritzau Scanpix

- Han er på et niveau, som der ikke er set ofte her i Randers. Han er i hvert fald den bedste spiller, jeg nogensinde har spillet på hold med. Han er en intelligent angriber, som gør sine medspillere bedre.

- Jeg håber virkelig, det lykkes Søren P at lukke aftalen permanent. Men samtidig vil jeg også blive overrasket, hvis han kommer fast på kontrakt i Randers, for hans niveau er tårnhøjt. Det er noget, som vi spillere går og taler lidt om, at det kunne være fedt for os alle sammen, hvis det lykkes.

- Randers kan give ham spilletid og udvikle ham yderligere. Det er klart, at han skal præstere sådan her over en længere periode, før han bliver interessant for de helt store ligaer.