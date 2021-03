Lønnen i de 12 Superligaklubber: Gravgaard-cirkus smerter i Randers

Kronjyderne er blevet banket langt tilbage af det store pengeforbrug under Michael Gravgaard, og Randers FC kæmper stadig for at få balance i butikken, hvor egenkapitalen er under pres, og lønningerne hører til blandt de mere beskedne i Superligaen