Nu svarer han igen: - Den er forkert

Randers-træner Thomas Thomasberg er uenig i, at han skulle have Ekstra Bladets titel som Superligaens største tudefjæs. Han tager til genmæle med flere modargumenter

Han er Superligaens største tudeprins!

Thomas Thomasberg er grundigt træt af at blive udråbt som Superligaens tudefjæs nummer et. For han føler ikke, at det er retfærdigt.

- Der er nok ingen tvivl om, at det sidste indtryk - min reaktion efter Patrick Carlgrens udvisning i Brøndby - vejer tungt i vurderingen.

- Og her på afstand af det hele, kan jeg nu godt se, at den dom nok skal placeres nærmere den kategori, hvor den var rigtig frem for forkert. Når jeg reagerede, som jeg gjorde, hænger det måske sammen med, at jeg føler, at der en sum af kendelser klart mod os, når det handler om kampe mod FCK og Brøndby, sagde Thomasberg.

- Og jeg kan da sagtens nævne et par ting, hvor jeg også blev gjort til tudefjæs, men hvor jeg havde ret. Blandt andet da jeg i sidste runde fandt en udvisning af Erik Marxen på Brøndby Stadion forkert. Efterfølgende blev den annulleret.

- Et tudefjæs var jeg også i manges øjne, da jeg for et par sæsoner siden som Hobro-træner påpegede det forkerte i turneringsstrukturen med sammensætningen af nedrykningspuljerne, hvor vi som nummer syv var tættere på nedrykning end dem, der blev nummer otte og ni. Senere blev det lavet om.

- Jeg ved godt, at der også har været en batalje med Ståle og måske også andet, men overordnet synes jeg, at jeg angriber tingene meget nøgternt. Derfor er jeg selvfølgelig træt af tudefjæs-titlen, ligesom jeg føler, at den er forkert, sagde Thomasberg, der afviser, at klubben har forbudt ham at snakke om sagen.

Artiklen fortsætter under billeet...

- Og når jeg kigger på helheden, så synes jeg på ingen måde, at jeg tuder mere end andre trænere, fastslår Thomas Thomasberg. Foto: Bo Amstrup.

- Jeg er ikke begrænset på nogen måde. Vi har selvfølgelig vendt tingene, men når jeg ikke stillede op i Ekstra Bladet søndag, hænger det sammen med, at jeg havde en forventning om, at meget ville blive drejet ind omkring det, der skete i Brøndby.

- Så kunne jeg mere eller mindre tale for døve øren om fem ting, der talte til min fordel.

- Og når jeg kigger på helheden, så synes jeg på ingen måde, at jeg tuder mere end andre trænere, fastslår Thomas Thomasberg, der i søndagens opgør tydeligvis ikke var helt tilfreds med den hurtige igangsætning, som Mikkel Redder tillod - og som førte til Lyngbys reduceringsmål.

Artiklen fortsætter under billedet...

Thomasberg frygtede et rødt kort til Kamara. Foto: Bo Amstrup.

Frygten for et rødt kort var en afgørende årsag til, at Randers-træner Thomas Thomasberg valgte at pille sin målscorer fra 1. halvleg Al-Hadji Kamara ud i pausen.

Den store fysisk stærke angriber fik et gult kort for at have sine albuer for højt løftet i en hovedstødsduel før pausefløjtet - en halv snes minutter efter, at han have scoret til 1-0 på et hovedstød.

- Jeg forstår godt, hvis du synes, at det er mærkeligt at udskifte en målscorer. Og det synes Al-Hadji også selv. Så han skal selvfølgelig have en forklaring i morgen. Først og fremmest handler det om, at vi skal have fundet ud af, hvordan vi udnytter hans fysik uden, at han får kort nu, når han bliver dømt så hårdt, som han gør, sagde Thomas Thomasberg.

- Medvirkende til min beslutning om at skifte var også, at Lyngby havde lidt for ledt med at køre deres opspil op i vores højre side. Derfor blev Marvi Egho rykket fra kanten frem i angrebet, sagde træneren, der var irriteret over, at Lyngby blev lukket ind i kampen til slut.

- De fik en reducering ud af ingenting på et tidspunkt, hvor vi har styr på tingene. Det må selvfølgelig ikke ske, erkendte han.

