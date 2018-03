Ny nedtur i Kronjylland: Unge tigre udstillede Randers!

RANDERS (Ekstra Bladet): Hvis det ikke allerede stod lysende klart inden søndag, så lad os slå fast med syvtommersøm: Randers FC er i store, store vanskeligheder denne Superliga-sæson.

Det blev nok engang udstillet, da FC Nordsjælland fik nemt spil, fordi et defensivt og meget afventende hjemmehold gav de unge tigre al ønskelig plads at boltre sig på i Kronjylland, og Kasper Hjulmands tropper kunne problemfrit tage tre point med hjem til Sjælland efter en 3-0-sejr.

Ikke overraskede havde gæsterne et massivt boldovertag, og det vekslede man til flere gode chancer i første halvleg.

Allerede efter 13 minutter burde Mathias Rasmussen have bragt udeholdet i front, da et fikst FCN-opspil endte med, at Mikkel Rygaard flænsede forsvaret med en dybdepasning, men nordmandens afslutning fra en spids vinkel røg lige i favnen på Hannes Halldorsson.

Ti minutter senere var det Magnus Kofod, der skabte en stor chance, da han sendte en smuk diagonalaflevering med adresse mod lynhurtige Ernest Asante. Han fik løbet bolden op, men ghaneserens hovedstød var uden samme fart.

Efter en lille halv time kom det fortjente føringsmål, da et godt nordsjællandsk opspil i højre blev afsluttet med, at Mikkel Ryggard smart og maskeret lagde bolden af til 17-årige Mikkel Damsgaard i feltet, der satte føringen ind langs jorden. En kølig afslutning fra teenageren er vel den bedste beskrivelse i den kronjyske kummefryser.

Nordsjælland slog Randers med overlegne 3 mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Når de hårdtprøvede værter for en gang skyld blev bare en anelse farlige, var det takket være tilfældigheder og en hjælpende hånd af FCN-forsvaret. Blandt andet da Runar Runarsson spillede en bold direkte ud i fødderne på Nicolai Poulsen i fri position på kanten af feltet - men meget symptomatisk valgte Randers-slideren at chippe bolden i en blød bue langt over mål.

Udeholdet fra Farum gik på banen fra anden halvlegs begyndelse for at lukke opgøret, og allerede efter tre minutter så det ud til, at den mission lykkedes, da Mathias Jensen fordoblede medaljebejlernes føring.

Hannes Halldorsson reddede ellers en friløber fra Mathias Rasmussen i første omgang, men den islandske VM-kandidat blev svigtet af sit forsvar efterfølgende, da nordmanden fik al tid i verden til at finde Årets Talent i dansk fodbold, der hamrede bolden i nettaget.

Randers var ringe! Når det er skrevet, så skal det trods alt også med, at tingene ikke gik bundholdets vej i minutterne efter 2-0 målet.

Nordsjælland bankede Randers i søndagens opgør. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

To gange var hjemmeholdet tæt på at få kuglen raget over stregen på dødbolde, og særligt i første tilfælde så Randers ud til at blive snydt, da Victor Nelsson reddede bolden på stregen - det lignede nemlig, at FCN-forsvareren tog hånden til hjælp.

Kronjyderne forsøgte trods alt at spille sig tilbage i kampen, men de offensive udfordringer stod bøjet i lyseblå neon. Denne søndag var det Mikael Boman, der skød med løst krudt oppe foran. Bevares, svenskeren fik ikke meget at arbejde med, da Randers igennem kampen havde svært ved at nå op på tre vellykkede pasninger i træk.

I kampens døende minutter kom endnu en teenager på tavlen i Randers, da indskiftede Nikolai Baden hamrede sidste søm i Randers’ ligkiste på en friløber.

Det ligner grangiveligt et nedrykningsbrag mellem Randers og Helsingør om nogle måneder.

