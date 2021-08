Randers bestormet: Har endda købt sæsonkort

Randers FC har tidligere oplevet, at udeholdets fan viste stor interesse for at få billetter til en kamp på Cepheus Park. Men klubben har aldrig været ude for noget, der matcher efterspørgslen til aftenens kamp mod Galatasaray.

- Det her er mange gang større. AGF og BIF er der, hvor vi tidligere har åbnet for et større udebaneafsnit, men det her er langt vildere. Der plejer at blive fyldt godt op, men her er vi lang tid i forvejen, hvor billetterne bare er revet væk. Jeg tror sgu næsten, de kunne have fyldt stadion selv, hvis jeg skal være ærlig, siger klubbens kommunikationschef, Kristian Fredslund, til tipsbladet.dk.

Det er ellers kun herboende Galatasaray-fans, der må komme ind. Normalt er udefans helt udelukket til UEFA-kampe, men Randers FC har aftalt med det europæiske forbund, at udefans med bopæl i Danmark gerne må købe billet.

Det har dog ikke afholdt Galatasaray-fans i eksempelvis Tyskland fra at henvende sig, fortæller Fredslund. Klubbens kontaktkanaler har i det hele taget været rødglødende, siden det i seneste uge stod klart, at den tyrkiske storklub skulle til Randers.

- Der har været gang i vores telefoner, sociale medier og email-korrespondancer.

Udefansene får hele den ene endetribune, så der er plads til 1.500 tilskuere. Billetterne blev udsolgt på bare fem minutter.

Vil man have billet til en af hjemmebanetribunerne, skal man tidligere have købt billet til en Randers-hjemmekamp. På den måde håber klubben at holde ude- og hjemmefans nogenlunde adskilt. Selv om kreative sjæle har forsøgt at omgå reglerne.

- Nogle har købt billet til en kamp i fremtiden eller købt et sæsonkort hos os, fordi de så troede, at de var i billetsystemet. Men hvis man havde et udenlandskklingende navn og boede et helt andet sted i landet, skulle man komme med god forklaring for at få åbnet op, siger Fredslund.

- Så de er kreative. Jeg kan godt forstå, de gerne vil se deres hold, men vores opgave er at sørge for, at de sidder i udebaneafsnittet. Vi synes, det er superfedt, at vi kan give kampen den dimension, og derfor håber vi også, de vil overholde retningslinjerne.

- Man kan nok aldrig gøre det 100 procent, men vi gør alt det, vi kan, for at det ikke sker. Man kan jo ikke komme ind på hjemmebaneafsnittene i Galatasaray-tøj, og hvis man udviser sympati for udeholdet, er det bortvisningsgrund.

Selv om det har givet ekstra arbejde, glæder Kristian Fredslund sig over, at den for Randers FC store begivenhed - en playoffkamp om en plads i Europa League - får den ramme, som den fortjener.

- Til så stor en kamp skal der være den bedst mulige kulisse. Kommer de til at overdøve vores fans? Det gør de nok. Men det skaber en fed kulisse. Jeg tænker også, at spillerne glæder sig til det, siger han.

Randers FC møder Galatasaray torsdag klokken 19.