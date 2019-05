Randers FC handler: Lander brandvarm bomber

Randers FC snupper Alhaji Kamara for næsen af en stribe Superliga-klubber

Det bliver en af forårets varmeste angribere, der skal bombe for Randers FC efter sommerpausen.

Ekstra Bladet forstår, at kronjyderne har overhalet en stribe Superliga-klubber inden om og har sikret sig brandvarme Alhaji Kamara efter sommerferien.

Alhaji Kamara har været sensationel for Vendsyssel FF i foråret. Den fysisk stærke angriber har scoret fire mål i otte kampe for oprykkerne. Det ene af målene kostede paradoksalt nok Randers FC point, da holdene mødtes i Randers for en måned siden.

Angriberen bliver dermed belønnet for den chance, som han tog, da han underskrev en kortvarig aftale med Vendsyssel FF i starten af året. Grundet uvisheden omkring Superliga-status har vendelboerne svært ved at få kontrakter på plads for perioden efter sommerferien.

Den 25-årige bomber presser sig ind i toppen af angriber-hierarkiet i Randers FC, hvor Mikael Boman og Benjamin Stokke ser ud til at blive de mest oplagte tabere i den interne konkurrence.

Alhaji Kamara tager dermed hul på sine sidste kampe for Vendsyssel FF, når klubben de næste ti dage spiller playoff om overlevelse i Superligaen mod AC Horsens.

Sierra Leone-angriberen har en fortid i den moldoviske klub Sheriff Tiraspol.

