Randers fyrede kontroversiel træner - nu taler spillerne

I går faldt det som en bombe, at Randers FC's bestyrelse valgte at fyre Ricardo Moniz, som blot havde været i klubben siden oktober.

Bare otte kampe i spidsen fik Moniz for hestene, og det var da også en nyhed, der kom bag på spillertruppen. Denne accepterer dog beslutningen om at opsige samarbejdet med Moniz, så de nu skal have en tredje permanente træner i indeværende sæson.

- Vi var faktisk lidt overraskede. Vi havde ikke hørt nogen rumlen. Det er klart, at Ricardo er kontroversiel. Han er en excentrisk og kontant person. Det synes jeg, at vi havde vænnet os til.

- Han havde også prøvet at ændre sig en lille smule, men det er en bestyrelsesbeslutning på baggrund af mange input, kan jeg forstå. Det bakker vi selvfølgelig op om og ser fremad nu, siger Mads Agesen til amtsavisen.dk.

Mads Agesen fastslår i interview dog også, at man havde opbakning til Ricardo Moniz, og at man ikke krævede ham fyret.

Rasmus Bertelsen overtager Ricardo Moniz' pligter, mens man leder efter en ny cheftræner.

Randers FC ligger på sidstepladsen i Superligaen med 14 point, to point færre end FC Helsingør der er nærmeste udfordrer.

