Randers havde træningslejr-plan i Malta: Noget er kommet i vejen

Vinterpausen nærmer sig, og derfor ville det normalt også være sådan, at mange af Superliga-klubberne ville gøre klar til en træningslejr i udlandet, men sådan bliver det ikke i Randers denne gang.

Pengene er der ellers, men coronapandemien er kommet i vejen. Det fortæller klubbens sportsdirektør Søren Pedersen i et interview med Randers Amtsavis.

- Vi kunne godt være kommet afsted, men det skulle være på forsvarlig vis. Vi havde en plan om at tage til Malta med et par andre Superligahold, hvor vi så kunne dele privatfly og bo på et hotel med andre hold, der også blev testet lige så grundigt som os, siger Søren Pedersen.

Han fortæller endvidere, at prisen ville blive for høj med alle de forholdsregler, som man skulle tage i forhold til det, som man havde lagt til side til en tur sydpå.

Det er desuden noget, som ærgrer sportsdirektøren, da han peger på, at en træningslejr giver mere end bare træning. Der er også noget at hente socialt. Dog kan han trøste sig med, at de fleste af de øvrige klubber også bliver hjemme.

I forhold til det sociale, så kan der blive nogle dage, som kan blive taget ud, hvor man laver noget sammen.

Inden vinterpausen rammer skal Randers først møde SønderjyskE i Superligaen på søndag klokken 14.