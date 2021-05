Randers henter Simon Tibbling

Den nykårede pokalvinder Randers FC har forlænget samarbejdet med cheftræner Thomas Thomasberg frem til 2025.

Det meddeler Superliga-klubben kort før sit afsluttende opgør mod FC København mandag.

Klubbens sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen, roser sin træner.

- Vi har taget nogle store skridt i Randers FC i de seneste sæsoner, hvor vi ud over vores klassiske dyder også er blevet anerkendt for at være et godt spillende fodboldhold.

- Flere af vores spillere er blevet profiler i ligaen, og derudover har vi også fået en række af vores talenter bragt frem, så der blæser i den grad positive vinde i Randers FC i øjeblikket, og det skal Thomasberg have en stor del af æren for.

Ud over den nye kontrakt til cheftræneren har Randers FC også skrevet en fireårig kontrakt med den tidligere Brøndby-spiller Simon Tibbling.

- De fleste i Fodbolddanmark ved, hvem Simon Tibbling er, og hvilket potentiale han besidder. Det potentiale ser vi frem til at forløse i Randers FC, siger Søren Pedersen.

26-årige Tibbling skiftede sidste sommer Brøndby ud med hollandske Emmen, som han for nyligt rykkede ud af Æresdivisionen med.