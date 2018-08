Randers lejer midtbanespiller i FC Nordsjælland

Superligaklubben Randers FC fortsætter med at opruste, inden transfervinduet lukker i næste uge.

Torsdag har randrusianerne lejet midtbanespilleren Mads Aaquist i FC Nordsjælland. Lejeaftalen gælder for resten af sæsonen.

Bliver lejeopholdet en succes, har Randers sikret sig muligheden for at købe Aaquist for en på forhånd aftalt pris, siger sportsdirektøren i Randers FC, Søren Pedersen, til klubbens hjemmeside.

- Vi tror, at Mads kan gøre en forskel for os, og med tilføjelsen af ham er der rigtig god konkurrence på samtlige pladser i truppen, og det giver endnu flere muligheder for trænerteamet.

- Han kan især bidrage med en masse offensivt og komplimentere en i forvejen stærk trup.

- Ambitionen for begge parter er, at det efter sæsonen bliver til et permanent skifte, og det er da også derfor, at vi har lavet en fornuftig købsoption i aftalen, siger Søren Pedersen om sommerens sjette tilgang.

Aaquist skifter til Randers for at få mere spilletid. Foto: Jens Dresling.

Den 23-årige midtbanespiller har en fortid i FC Københavns ungdomsafdeling. Her brød han aldrig igennem, da han kun nåede tre minutter på førsteholdet i maj 2013.

Efter en udlejning til AC Horsens skiftede han i januar 2015 permanent til FC Helsingør. Her opnåede han stor succes, og efter oprykning til Superligaen og en god indledning på den seneste sæson blev han solgt til FC Nordsjælland.

Han har primært været reserve i Farum-klubben, og for at få mere spilletid er han søgt mod Kronjylland.

- Jeg har haft det godt i FC Nordsjælland, men for min udviklings skyld er jeg nødt til at spille mere fodbold. Jeg håber, det kan lade sig gøre i Randers, siger Aaquist ifølge FC Nordsjællands hjemmeside.

Tidligere på sommeren har Randers hentet fem andre nye spillere til førsteholdet.

Det drejer sig om Patrik Carlgren, André Rømer, Marvin Egho, Benjamin Stokke og Emil Riis.

