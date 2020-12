Randers-opvisning: Tre på stribe

LYNGBY (Ekstra Bladet): Randers scorer ekstra tv-penge og har meldt sig ind i det tætte kapløb om en plads i top-6.

Det sker efter den tredje sejr i træk. De vandt over FCK i Parken, besejrede OB og søndag aften vandt Randers 3-0 over Lyngby på udebane. Alle tre scoringer faldt efter pausen, hvor der var klasseforskel på de to mandskaber.

Al Hajdi-Kamara scorede for tredje kamp i træk og femte gang i sæsonen, da han i begyndelsen af anden halvleg fik den lange tå på et flot oplæg fra Mikkel Kallesøe.

Opspillet kom i Lyngbys venstre forsvarsside, hvor Brian Hamalainen virkede tung, da han blev overløbet af Kallesøe.

Gæsterne kom på 2-0 og igen var det efter et indlæg fra Lyngbys venstre forsvarsside. Björn Kopplin slog et fladt indlæg, Lasse Fosgaard kom for sent og så fik Mathias Greve straffespark, da han var først på bolden.

Frederik Lauenborg trækker forbi Lasse Fosgaard i opgøret, hvor Randers vandt 3-0 på flot anden halvleg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Andre Rømer var sikker med scoringen midt i målet.

Indskiftede Bassala Sambou scorede et fremragende hovedstødsmål, da han headede et hjørnespark fra Tosin Kehinde elegant i mål.

Randers var uden cheftræner Thomas Thomasberg, der er ude med corona. I stedet styrede Rasmus Bertelsen mandskabet, der leverede en meget svag første halvleg.

Til gengæld vågnede de i sandhed op efter pausen, hvor Randers med enkle midler beviste, at holdet har potentiale til at spille med om top-6 i sæsonen.

Vil gerne – kan ikke

Lyngby ville gerne, men evnerne rakte ikke til at skabe store, åbne målchancer før pausen.

De havde meget spil, men det løb ofte ud i ingenting, når de kom frem til straffesparksfeltet.

En forsøg i feltet fra Marcel Rømer røg langt over mål.

Lyngby har nu spillet 25 kampe i år i Superligaen og ikke formået at besejre et af de nuværende mandskaber. De har kun vundet to kampe i år. Mod Esbjerg i marts og i overlevelseskampen mod Hobro i juli.

