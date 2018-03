Randers på vej mod negativ målrekord: Det har nok mange årsager

Fem hjemmekampe i streg har kronjyderne Randers FC gået fra banen uden at få bolden i nettet, og den negative stime skal klubben forsøge at rette op på, når holdet møder OB på hjemmebanen søndag.

Sker det ikke, afslutter Randers grundspillet med en kedelig rekord - nemlig rekorden for flest hjemmekampe i træk i Superligaen uden at score.

Ifølge Danskfodbold.com er de fem hjemmekampe i streg uden at score allerede en tangering af den nuværnende rekord. En rekord, som klubben lige nu deler med Hobro IK, FC Nordsjælland og Lyngby Boldklub, men altså kan tage for sig selv på søndag.

I alt har Randers FC bare scoret tre gange på egen bane i denne sæson, så det er noget af det, der skal forbedres, hvis Randers skal overleve i rækken.

- Det har nok mange årsager. Hvis man kigger på starten af sæsonen, var vi i flere kampe under Olafur (Kristjansson) svineuheldige og uskape. Vi havde så store chancer, at man tænkte, at det var vanvittigt. Efterhånden som resultaterne blev dårligere og dårligere, blev chancerne også færre og færre. Uheldig blev til manglende kvalitetet. Både i efteråret og i tiden efter Ricardo, siger Randers-træner Rasmus Bertelsen til tipsbladet.dk.

Mens det på hjemmebane har vist sig besværligt at komme på tavlen for Randers, har holdet på udebane hakket 16 bolde i nettet. Hvilket selvfølgelig gør det endnu mere underligt, at klubben på egen bane bare har scoret tre gange i 12 kampe.

Cheftræneren afviser dog, at det har sat sig mentalt.

- Der er også andre, der spørger til statistikken, men der er stadig mange positive ting.

- På den offensive del arbejder tiden for os. Man kan træne relationerne nok så meget, men det handler om kampminutter. Især offensivt. Vi så Bashkim (Kadrii) og (Michael) Boman mod AaB, og det er en duo, vi tror på fremadrettet. Men Boman var ikke helt kampfit, da foråret startede, og da han så blev det, blev Bashkim skadet. Så det har brug for noget tid, siger Randers-træneren.

Det har ikke været sjovt at være Randers-spiller denne sæson. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Bertelsens hold er godt på vej til at være et af de fire hold, som skal spille playoff om at rykke ud af Superligaen. Cheftræneren gør sig ikke de store forhåbninger om et nyt Randers-mirakel som for otte år siden, hvor klubben med et utroligt forår gik fri af en ellers sikker nedrykning for i stedet at sende AGF ud af rækken.

Derfor skal kampen på søndag og de kommende seks kampe i gruppespillet bruges til at optimere holdet frem mod playoff-kampene. Et af de fire hold, der ender i playoff om nedrykning, rykker direkte ud, mens to af de tre andre hold skal i knald eller fald-kampe mod nummer to og tre fra NordicBet Ligaen.

- For os er det vigtige, at vi ender på tredjepladsen i en af de her to grupper, så vi får den bedst mulige seedning, siger Rasmus Bertelsen, der er fortrøstningsfuld for Randers' muligheder for at overleve:

- Optimismen kommer to steder fra: Stemningen er fornuftig. Og så mener jeg, at vores trup er til mere, end hvor vi ligger. Det ville være endnu værre, hvis jeg sagde, den ikke var bedre. Så handler det for os om at finde os selv som spillere og som hold, så kollektivet fungerer.

Randers ligger aktuelt næstsidst i Superligaen med 17 point for 17 kampe - samme pointantal som FC Helsingør, der ligger sidst.

