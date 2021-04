Randers-profilens nedtur: Færdig for sæsonen

Der er skidt nyt for Randers FC.

Topscorer Alhaji Kamara kan have spillet sin sidste kamp i denne sæson. Det fortæller angriberen fra Sierra Leone selv til Randers Amtsavis.

I efteråret var Alhaji Kamara en af kronjydernes allerstørste profiler med seks fuldtræffere, og i foråret startede han også med at score tre gange på sine første fire ligakampe, men så blev han skadet.

Efter halvanden måneds pause blev det så til et comeback i starten af april, men et ny muskelskade holder ham igen ude. Og det bliver efter alt at dømme for resten af sæsonen.

- For ikke at blive skuffet har vi valgt at sige, at jeg er ude resten af sæsonen. Hvis jeg kan få minutter i en kamp eller to til sidst, bliver jeg glad, men vi vil ikke forcere noget.

- Vi fokuserer bare på at få mig tilbage, fortæller Alhaji Kamara til Randers Amtsavis.

Randers FC mangler fortsat at spille fem kampe i Superligaens slutspil, men kronjyderne er også med i pokalfinalen, hvor de skal møde SønderjyskE. Her må de altså formentlig også se bort fra deres 27-årige topscorer.

Randers FC tager søndag imod Brøndby IF i Superligaen, og her har kronjyderne et særligt kig på de blågules fans.