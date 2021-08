Randers til tops

Efter at have lånt førstepladsen ud til FC Midtjylland siden i fredags, er Randers FC tilbage på Superligaens dukseplads.

Det står klart, efter at randrusianerne søndag eftermiddag vandt 1-0 hjemme over Sønderjyske og er oppe på ti point for fire kampe.

Midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati blev matchvinder med et mål i kampens niende minut.

Her var midtbanespilleren først over en returbold på Björn Kopplins afslutning.

Den store forskel i kampen var evnen til at skabe målchancer. Her var Randers overlegne, og kronjyderne vil være skuffede over, at det kun blev til et mål.

Især i første halvleg sprudlede holdet med flotte kombinationer og veludførte omstillinger, og det virkede som om, at det kun var et spørgsmål om tid, før endnu en scoring ville falde.

Randers havde tonsvis af chancer til at udbygge føringen, og i anden halvleg formåede Marvin Egho at brænde en chance, der uomtvisteligt kommer til at kandidere til årets afbrænder.

Tæt under mål formåede han ikke at sparke bolden i et tomt mål. Østrigeren ramte bolden så skævt, at den i stedet havnede i favnen på Sønderjyske-målmand Lawrence Thomas.

Sønderjyderne havde svært ved at tilspille sig de helt store chancer mod Randers' stærke defensiv, men gæsterne ydede trods alt noget bedre modstand i kampens sidste halve time.

Med lidt god vilje kunne sønderjyderne have nappet et enkelt, ufortjent point til sidst, men Randers holdt stand og fortsatte dermed den forrygende sæsonstart.